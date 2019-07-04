لهيطة: مروان جاهز لمباراة جنوب إفريقيا.. وموقف كوكا

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن مروان محسن مهاجم الفراعنة سيكون جاهزا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا.

وتدرب مروان منفردا يوم الأربعاء بسبب الإجهاد، وسيعود للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بحسب تصريحات لهيطة لإذاعة "إنرجي".

وأضاف "أما أحمد حسن (كوكا)، فلن يكون جاهزا للمباراة".

وتعرض كوكا لكدمة قوية في الكاحل في مباراة أوغندا التي انتهت بفوز الفراعنة 2-0.

وقال طبيب المنتخب محمد أبو العلا في وقت سابق إنللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام.

وفي المقابل، أوضح لهيطة أن المنتخب سيلعب بالزي الرسمي له في مباراة جنوب إفريقيا، القميص الأحمر والسروال الأبيض والجورب الأسود.

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