مدرب جنوب إفريقيا: قادرون على التسبب في مشاكل لمصر

يرى ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا أن فريقه قادر على التسبب في مشاكل لمنتخب مصر عندما يلتقي المنتخبين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا يوم السبت المقبل.

جنوب إفريقيا تأهلت كثالث المجموعة الرابعة ومصر كمتصدر للمجموعة الأولى، ورغم الأداء الهزيل للبافانا بافانا إذ سجلت هدفا وحيدا وتلقت هدفين، إلا أن المدرب باكستر ظهر واثقا في تصريحاته.

وقال باكستر في تصريحات صوتية لموقع اتحاد بلاده: "إنه تحد عظيم، ومن الواضح أن كل اللاعبين يتطلعون للمضي قدما. أعتقد أن المجموعة متقاربة للغاية".

وأضاف "الآن لدينا الفرصة لمواجهة البلد المستضيف أمام جماهير عريضة وأجواء صاخبة. هذا وقت كي نقف فيه ونتطلع لهذه المواجهة".

وتابع "اللاعبون يريدون الذهاب بعيدا ولديهم أسباب قوية لذلك، وأعتقد أن هذا الحافز الأساسي، هم يريدون بشدة المرور من هذه العقبة".

وأشار "لا أعتقد أن علينا تغيير أو تقوية أي شيء في صفوفنا، لاعبو الهجوم والدفاع يؤدون بشكل جيد فقط علينا إضافة بعض المهام فيما يخص الجانب الهجومي لأنه أعتقد أنه سيكون بعض المساحات ضد مصر لذا أؤمن أنه إن تمكنا من دعم هجومنا بنسبة 15% أكثر فإننا سنسبب المشاكل لهم".

وأردف "شاهدنا آخر مباريات دور المجموعات مع بعضنا البعض كمجموعة، وبمجرد انتهاء المباريات علمنا أننا سنواجه مصر والجميع كان يشعر بالتطلع لهذه المواجهة".

ولفت إلى "نعلم أن المستويات متقاربة للغاية في مباريات البطولة، أشعر أن اللاعبين يودون الثأر لأنفسهم بعد دور المجموعات، هم يعلمون أن بإمكانهم تقديم مستوى أفضل وأن يصبحوا أكثر كفاءة ونجاعة في الثلث الأخير".

وأتم "لا يمكنني ضمان تحقيق نتيجة إيجابية بالطبع ولكني أرى أننا لسنا بحاجة لحافز ضخم".

لم تواجه مصر جنوب إفريقيا في مباريات رسمية عديدة، لكن كل مواجهة حملت طابعا خاصا وكتبت تاريخا، 11 مباراة منها 4 رسمية (طالع من هنـا).

كيف كان أداء الأولاد في دور المجموعات في البطولة؟ FilGoal.com يقدم أبرز الملامح الفنية لجنوب إفريقيا في دور المجموعات للبطولة (طالع من هنا).

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