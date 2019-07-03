كاف يرد على شكوى المغرب من الحكام

رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على شكوى الاتحاد المغربي من عدم إيقاف مباريات أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية 2019 في كل شوط بسبب الحرارة المرتفعة حسب اللوائح الجديدة لكرة القدم.

قبل انطلاق البطولة أوضح الاتحاد الإفريقي أن كل مباراة تقام في درجة حرارة مرتفعة ستتوقف في الدقيقتين 30 و75 من أجل شرب الماء، وهو ما لم يحدث في بعض مباريات المغرب وفقا لشكوى هيرفي رينار المدير الفني.

وجاء رد الكاف على رينار والاتحاد المغربي عبر ياسين زرقيني نائب رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي والذي قال: "لم يكن الجو حارا بدرجة كافية لتطبيق لوائح الاتحاد الدولي بإيقاف المباريات"، حسب جريدة البطولة المغربية.

وأضاف "في مباراة المغرب ضد ناميبيا لم تصل درجة الحرارة إلى المستوى المحدد ولهذا لم تكن هناك فترة توقف فيها"، علما بأن القوانين تنص على إيقاف المباريات في مناسبتين عندما تتخطى درجات الحرارة حاجز 35 درجة.

وأوضح زرقيني "الحكم هو الوحيد الذي يقرر في النهاية إن كان بإمكانه إيقاف المباراة أو لا. نحن الأطباء نقوم فقط بتوجيه الحكام إن كان الجو يستدعي التوقف للاستراحة وقت المباريات".

منتخب المغرب حقق العلامة الكاملة في مجموعته بـ3 انتصارات في 3 مباريات، ليتأهل لدور الـ16 بجدارة.

من جهته، يتمنى نور الدين أمرابط نجم المنتخب المغربي أن تعيد اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية النظر في توقيت مباريات أسود الأطلس في البطولة.

وقال أمرابط في تصريحات أبرزتها جريدة هبة بريس: "مباراتنا المقبلة في دور الـ16 ستجرى في نفس توقيت لقاء جنوب إفريقيا، وستكون الحرارة مرتفعة جدا".

وأضاف أمرابط "كان على اللجنة المنظمة أن تجعل كل المباريات بعد غروب الشمس بسبب الأجواء الحارة".

ويلعب المنتخب المغربي مباراة دور الـ16 التي تقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل، ضد بنين ثالث المجموعة السادسة.

منتخب المغرب ضمن 3 منتخبات فقط حققت العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا رفقة مصر والجزائر.





























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