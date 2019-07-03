ألفيش: إذا أخفقنا سيكون خطأ الجميع لكن في الأرجنتين ميسي فقط.. هذا قدر الأفضل في العالم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

البرازيل - الأرجنتين

دافع داني ألفيش نجم منتخب البرازيل عن زميله السابق ليونيل ميسي بعد تأهل السامبا على حساب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا.

داني ألفيش

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وتغلب منتخب البرازيل على الأرجنتين بهدفين دون مقابل لينتظر الفائز من مواجهة تشيلي وبيرو.

وأعرب ميسي عن غضبه من حكم اللقاء الذي فضل فوز البرازيل وفقا لتصريحاته. (من هنا)

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وقال داني ألفيش في تصريحاته للصحفيين: "أن تكون الأفضل في العالم فهذا أمر صعب جدا ويضع عليك ضغوط أكبر".

وأوضح "فمثلا إذا خسرت البرازيل سيتم توجيه اللوم لنا جميعا وسيكون خطأ الجميع، لكن في الأرجنتين كل شئ سيكون على عاتق ميسي وهذا قدر الأفضل في العالم".

وتابع ألفيش أحد أبرز نجوم اللقاء "الأرجنتين لديها عدد كبير من اللاعبين المميزين، مما صعب المهمة علينا لكن تعاملنا بصورة جيدة".

وعن انتقاد ميسي لحكم المباراة قال ألفيش متعاطفا: "أنا متفق معه، الحكم كان أكثر توترا من اللاعبين".

وأتم ألفيش تصريحاته "متبقي لنا خطوة لتحقيق الهدف الذي حددناه لأنفسنا قبل البطولة، وهذا الأمر لن يكون سهلا بالطبع".

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل بين البرازيل والفائز من تشيلي وبيرو.

وكان منتخب تشيلي قد حقق لقب كوبا أمريكا في أخر نسختين على حساب الأرجنتين بركلات الترجيح.

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