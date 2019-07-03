بلماضي المحب لما يقدمه جوارديولا.. لأن تحقيق الأمنيات يأتي بالطموح

"أمنيتي الوحيدة، أن يقوم الاتحاد الجزائري واللاعبون المحترفون في دولتي بأفضل ما لديهم لتطوير كرة القدم هناك". جمال بلماضي في ٢٠١١.

لم يضيع جمال بلماضي أحد ناشئي ولاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا وسيلتا فيجو ومانشستر سيتي وقته بعد الاعتزال، اتجه فورا للتدريب في فريق لخويا القطري عام ٢٠١٠ فقط بعد أشهر قليلة من اعتزاله.

كرة القدم تمنحك دوما فرصة لتحقيق أحلامك، مهما طال الوقت فمجموعة من الأحداث والعمل الدؤوب كفيلين بتحويل طموحاتك وأحلامك إلى حقيقة، وهذا ما حدث مع بلماضي.

خلال صيف ٢٠١٠ كان فريق لخويا قد تأهل حديثا من الدرجة الثانية في قطر، ورحل عبد الله مبارك من تدريب الفريق ليتولى بلماضي المهمة.

وقتها كان لخويا قد أعد مشروعا طويل الأمد من أجل مستقبله، أساسه كان طريقة اللعب وفضل أن يلعب كما وصفته الصحف وقتها بـ"أسلوب لعب يعتمد على الاستحواذ والهجمات المرتدة".

فور وصوله لتدريب الفريق أراد بلماضي أن يضم لاعبين أصحاب خبرات بنفس الفلسفة التي يرغب في تطبيقها وأبرزها الاستحواذ على الكرة.

ضم للفريق اللاعب الإيفواري باكاري كونيه وأرونا دينداني مواطنه وعبد السلام وعدو المدافع المغربي وغيرها من الصفقات.

وخلال موسمه الأول كمدرب مع لخويا في ٢٠١٠-٢٠١١ توج بطلا للدوري القطري برصيد ٤٨ نقطة بفارق ٥ نقاط عن الغرافة الوصيف، ليس ذلك فقط، بل كان فريقه صاحب أفضل خط دفاع في المسابقة كذلك باستقباله ١٧ هدفا.

"الجميع يتساءل هنا، كيف لفريق تأهل مع مدرب جديد لأول مرة في مسيرته أن ينجح في الفوز بالدوري بين الصفوة؟".

"دعني أخبرك أنه خلف ذلك الإنجاز هناك العديد من الأسباب، أبرزها هي الاحترافية والعزيمة لدى الجميع، بداية من الإدارة وصولا للاعبين".

"كل ذلك صنع الفارق، بجانب الالتزام، إنه جزء من وظيفتي هنا، أحاول أن أخلط الخبرة ببعض الطرق التي تعلمتها في أوروبا، بجانب الحفاظ التام على الالتزام وحس المسؤولية والاحترافية".

إنجازات بلماضي استمرت مع لخويا، ليضم إلى الفريق أول أكبر صفقاته، اللاعب نام تاي هي، ثم مجيد بوقرة ومحمد الحاج وأحمد ياسر ونشأت أكرم وعلي عفيف. وقاد الفريق للمشاركة لأول مرة في تاريخه في دوري أبطال آسيا.

"قبل بداية ذلك الموسم الذي توجنا فيه باللقب، جمعت لاعبي وقلت لهم إن لدي هدفا واحدا، أن أكون بطلا، نظروا لي كما لو كنت فقدت عقلي، بعد ذلك شرحت لهم بالتفصيل ما يجب أن يفعلوه لكي نكون أبطالا".

تلك التعليمات التي منحها بلماضي للاعبيه كانت تتضمن عملا كبيرا وشدد لهم على أن لاعب يخل بأسس الالتزام في الفريق فهو مستبعد.

"كانت لدي خطة، ويجب أن تتم بحذافيرها".

بمرور الوقت اكتسب لاعبو لخويا الثقة، وبالتبعية وثقوا كثيرا في مدربهم وأحبوه، لأن ما يربط المدرب بلاعبيه أن يجدوا تعليماته وتوقعاته وقرأته للمباراة تنقل بالصورة لهم أثناء خوضها.

حينما حاور الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بلماضي، سأله المحاور عمن أثر فيه.

فكان رده: "هذا سؤال أوجهه لنفسي، لكن الإجابة يوجد الكثير من القياسات في هذا العمل، وكل مدرب يجلب لك شيئا جديدا، الآن إن سألتني عن مثلي الأعلى الآن؟ سأقول لك بيب جوارديولا".

"لماذا؟ لما يقدمه مع برشلونة، أحب كرة القدم التي يلعبها برشلونة، إنها أفضل طريقة يمكنك أن تشاهد بها الكرة".

توج بلماضي بلقب الدوري للموسم التالي، وشارك في دوري أبطال آسيا لكنه حصد ٦ نقاط من مجموعته التي ضمت أهلي جدة والنصر الإماراتي وسبهان أصفهان الإيراني.

على الرغم من المسيرة الجيدة مع كتيبة لخويا، رحل جمال بلماضي عن الفريق لتدريب منتخب شباب قطر.

فور وصوله في ديسمبر طلب منه الاتحاد القطري أن يركز على بطولة غرب آسيا انتصر ضد فلسطين والسعودية وتأهل أول مجموعته، وفاز في نصف النهائي ضد الكويت ثم انتصر ضد الأردن في النهائي.

أعجب الاتحاد القطري بما قدمه بلماضي مع شبابه، ليقرر إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إلى المدرب الجزائري.

وفي مايو ٢٠١٤، قاد بلماضي قطر ضد مقدونيا، في مباراة انتهت بنتيجة ٠-٠، وخلال ذلك العام شاركت قطر في بطولة كأس الخليج، وأول مباراة كانت ضد السعودية وانتهت بالتعادل بنتيجة ١-١، ثم تعادل ضد اليمن، وتعادل آخر ضد البحرين.

رغم الحصول على ٣ نقاط، تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي البطولة وفاز ضد عمان بنتيجة ٣-١، ولعب النهائي ضد السعودية وحقق المفاجأة بفوز قطر بنتيجة ٢-١.

بسبب هذه النتائج والأداء انتظرت قطر بشغف بطولة آسيا ٢٠١٥، مع الكثير من التوقعات، المجموعة كانت تضم إيران والبرحين والإمارات.

كانت الصدمة والمفاجأة بالنسبة للجميع، هي خسارة ضخمة لقطر من الإمارات بنتيجة ٤-١، ثم من إيران بنتيجة ١-٠، وأخيرا ٢-١ من البحرين، ٣ خسائر و٧ أهداف وتسجيل هدفين.

رحل بلماضي بعد الاتفاق على فسخ عقده مع الاتحاد القطري في يونيو ٢٠١٥، ليعود مرة أخرى إلى لخويا بدلا من مايكل لاودروب.

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مراسل فيفا: ما رأيك في الجيل الحالي من الجزائر؟ خاصة وأنهم شاركوا في كأس العالم ٢٠١٠ مؤخرا؟

أمنيتي الوحيدة هي أن يبذل ويقوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم واللاعبون المحترفون في دولتي بأفضل ما لديهم لتطوير الكرة هناك، على الجزائر أن تستمر في العمل.

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بعد العودة إلى لخويا مرة أخرى، كان معه كتيبة متميزة من اللاعبين مثل يوسف المساكني الدولي التونسي وفلاديمير فيس.

تحول اسم لخويا كذلك إلى نادي الدحيل، وقاده خلال تلك الفترة للفوز بكأس قطر مرتين وكأس ولي العهد مرة وكأس الشيخ جاسم مرتين بجانب لقب الدوري مرتين.

٨ أعوام في مسيرته التدريبية قضاها في قطر، حصد خلالها ما يقرب من ١١ لقبا مع لخويا\الدحيل وشباب قطر ومنتخب قطر الأول.

"منذ عام ٢٠١٠ قضيت معظم مسيرتي التدريبية في نادي الدحيل، وفزت بالألقاب، سأظل شاكرا لقطر على منحي هذه الفرصة للعمل كمدرب طيلة تلك الفترة".

لنلق نظرة أولا على منتخب الجزائر قبل قدوم جمال بلماضي، وهنا النظرة ستكون من الجانب الفني وليس الإنجازات، المنتخب غير ٨ مدربين قبله، وفي الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠١٨ قاده ٦ مدربين، وبرحيل آخرهم رابح ماجر، حصل بلماضي على الفرصة.

ماجر آخر من تولوا مهمة تدريب الجزائر، قاد المنتخب في ٧ مواجهات، فاز في أول ٣ ضد نيجيريا وأفريقيا الوسطى وتنزانيا، ثم خسر من إيران والسعودية وكاب فيردي والبرتغال.

خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري قرر تعيين جمال بلماضي، بعقد يمتد لـ٤ أعوام والهدف الرئيسي هو التواجد في كأس العالم ٢٠٢٢.

"ألقيت نفسي في عرين الأسود، وقبلت تلك المهمة بحذر شديد بعد تفكير لفترة طويلة".

"أعلم جيدا أنني قبلت مهمة صعبة خاصة وأن المواجهة المقبلة ضد جامبيا يمكنني أن ألقب ما فعلته بالمخاطرة".

"لكنني لست خائفا، أنا فخور للغاية وأتشرف بقيادة المنتخب الجزائري".

"التحدي صعب، لكنه مشوق للغاية، لست شخصا مرحا وسهلا وكذلك لست انتحاريا متشددا".

"الإعلام له قوته الخاصة ويجب استعماله بشكل جيد".

كان بلماضي حريصا على استقرار المنتخب الجزائري وأيضا فرض سيطرته الفنية ومن ثم تحديد الهدف، الأمر الذي فعله في أول مرة تولى خلالها تدريب لخويا.

النقطة الثانية هي ثراء الجزائر، إذ تمتلك الدولة عددا لا بأس به من اللاعبين المحترفين والمحليين المتميزين للغاية ما يصعب اختيارات المدرب الجزائري كثيرا ويجعله دائما محط العديد من التساؤلات.

لكنه أوضحها من اليوم الأول :"سأقضي وقتا طويلا في هذا الملف، لا أعلم لما نركز على اللاعبين المحليين؟ حسب معرفتي اللاعبون هنا محترفين كذلك والمرتبات كبيرة وسأختار اللاعبين الذين يستحقون، ما يهمني حقا هو معيار قيمة اللاعب نفسه بالنسبة لنا".

بعد تخطي عقبة جامبيا والتعادل في ظروف صعبة خاصة وأنه كانت هناك الكثير من المخاوف المنية خلال تصفيات كأس الأمم والتعادل بنتيجة ١-١ هناك، انتصر ضد بنين ثم خسر منها.

قل الجولة الأخيرة كان هناك معسكرا في نوفمبر لمواجهة توجو، وقتها وصف موقع lebuteur اختيارات بلماضي لقائمته بـ"بلماضي يهز شجرة جوز الهند".

المنتخب الجزائري كان في مرحلة تجديد دماء قبل مواجهة توجو، وبلماضي قرر أن يفرض السيطرة كما اعتاد.

قال التقرير: "بلماضي أراد أن يرفع مستويات أهمية اللعب للمنتخب ورفع درجات الانضباط، واستبدل العديد من اللاعبين بلاعبين جدد".

"استخدم المدرب بعض العناصر مثل العطش للإنجازات واللاعبين الذين انتظروا ولو غمزة من أجل إثبات أنفسهم وموهبتهم".

قائمة المنتخب في ذلك الوقت ضمت لاعبين مثل عبد الرحمن مزيان، الذي كان سعيدا للغاية بهذا الاستدعاء، وغاب لاعب مثل نبيل بنطالب لأول مرة بدون أن يكون مصابا، لكن لوجهة نظر فنية.

فاز المنتخب الجزائري بنتيجة ٤-١ ضد توجو وتأهل لكأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ بمصر.

بلماضي استغل المؤتمرات الصحفية في كل مرة ليثبت سطوته وقوته، كان يبدأ المباراة قبلها بيوم أو يومين من المؤتمر الصحفي.

تارة استفز سيباستيان مينييه مدرب كينيا، وأثنى على فريقه "الدفاعي" ليخرج الأخير ويرد "سنريكم الهجوم" والنهاية؟ انتصار الجزائر بنتيجة ٢-٠.

مرة أخرى، عاد بلماضي لمحاورة أليو سيسيه مدرب السنغال قبل مواجهة المنتخبين، وقال لصحفي سأله عن تشكيله للمباراة، أنه يعلم تشكيل السنغال بالتغييرات وتوقيتها ثم سردها، وفازت الجزائر في تلك المباراة بنتيجة ١-٠، ثم انتصار بديع بمشاركة عدد كبير من البدلاء في الجولة الثالثة ضد تنزانيا، لتتأهل الجزائر لدور الـ١٦ بعد حصد العلامة الكاملة وبأداء متميز للغاية.

"قبل أي شيء، سيكون لدي قاعدة للسلوك والتصرفات الجيدة".

"واثق أنه تحت قيادتي لن تكون هناك أي مخاوف تجاه الانضباط في الجزائر، سنكون جميعا ملتزمين ولاعبينا منضبطين".

"وإن ساء الحظ وخرج البعض بعيدا عن ذلك الإطار، سيتم عقاب من يفعل".

"طلبتم مني حلا، هناك بعضها، هذه المجموعة موجودة ولديها مستقبل، لدي فعليا عناصر العمل والاستجابة لا يمكنني أن أكشف أي شيء بالطبع".

وأخيرا هذا ما قاله فور توليه مهمة تدريب الجزائر: "قد أبدو لكم مجنونا، قد تعتبرونني كذلك، لكنني سأخبر لاعبي أنني أريد الفوز بكأس الأمم، أعلم أننا لم نفز ضد كاب فيردي، لكنني سأقول ذلك".

فهل يفعلها بلماضي مع الجزائر مثلما فعلها في ضربته الأولى مع لخويا بنفس الكلمات؟

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