بالفيديو - راموس يصل مصر لدعم السياحة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 11:33

كتب : FilGoal

مودريتش - راموس

وصل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إلى مدينة الغردقة لدعم السياحة المصرية.

راموس حضر إلى مصر بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي السابق.

وشهد استقبال راموس في الغردقة احتفالا بسيطا من العاملين بالفندق إذ تم عزف نشيد العاشرة لريال مدريد، فهو بطل اللقب العاشر الذي حققه الملكي في دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة

بالفيديو - حاول مرة أخرى يا ميسي.. البرازيل تعبر الأرجنتين نحو نهائي كوبا أمريكا حكايات في رمضان – خوسيه أنطونيو رييس.. "ليتني امتلكت شخصية راموس كنت سأصبح الأفضل" راموس نافيا تقارير رحيله: أود الاعتزال في مدريد.. لا أمانع اللعب هنا دون مقابل تقرير: راموس يتراجع عن الانتقال إلى الصين

ومن المقرر أن يقضي راموس وزوجته وأولاده فترة شهر العسل في الغردقة، بعدما أتم زفافه قبل أيام.

وشهد الصيف الماضي حضور كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد للفندق نفسه بدعوة من أبو علي.

النجم الإسباني خرج من الموسم المنصرم بلا بطولات، بعدما خسر ريال مدريد كل المسابقات التي دخلها باستثناء كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضا:

تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في دور الـ16

صاروخ مالي يرسل أنجولا إلى مطار القاهرة

غانا وعارضتها إلى دور الـ16

نادر شوقي لـ في الجول: الزمالك لم يتقدم بعرض لضم رمضان صبحي.. والأهلي لم يصل لاتفاق بعد

بعد إبهار الكشافين.. صن: أستون فيلا يستهدف ضم تريزيجيه

سيرجيو راموس ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: جلسة منتظرة تجمعه بمسؤولي الوداد 14 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد 34 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر ساعة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟ ساعة | مصر 2019
زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة ساعة | مصر 2019
قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك