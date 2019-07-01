انتهت رحلة القائد.. رسميا – تشيلسي يعلن رحيل كاهيل

انتهت رحلته في حماية القلعة الزرقاء والآن حان الدور لحماية فريق جديد، جاري كاهيل يرحل رسميا عن تشيلسي.

وأعلن تشيلسي عن رحيل كاهيل الذي ارتدى شارة القيادة في الموسمين الماضيين عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.

وتقلد كاهيل شارة قيادة الفريق بعد رحيل جون تيري عن تشيلسي.

كاهيل انضم إلى تشيلسي في يناير 2012 قادما من بولتون، ليستمر مع الفريق لمدة 7 مواسم ونصف الموسم.

وخاض كاهيل (33 عاما) مع تشيلسي 291 مباراة سجل خلالها 25 هدفا.

وأسهم كاهيل في فوز تشيلسي بـ8 بطولات في الفترة التي قادها الفريق، حيث فاز بالدوري الإنجليزي مرتين (منهم مرة قائد للفريق) ودوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الأوروبي ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى كأس الرابطة.

وسبق لكاهيل اللعب لأندية شيفيلد يونايتد، أستون فيلا، بيرنلي بالإضافة لبولتون.

ولم يحدد كاهيل وجهته المقبلة بعد.

بجانب كاهيل، أعلن تشيلسي رحيل الحارسين إيدواردو وروب جرين وكايل سكوت، بالإضافة إلى جونزالو إيجواين الذي انتهت إعارته وعاد ليوفنتوس.

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