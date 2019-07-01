منتخب مصر: نثق في لاعبينا.. انظروا إلى تونس "هل يضربون الفريق بالنار في ميدان عام"

لا يرى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر مبررا للهجوم على أداء الفريق في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وصرح ناجي عبر البرنامج الإذاعي وان تو "المجموعة لم تكن سهلة كما تخيل البعض، إفريقيا تغيرت، ها هو منتخب مدغشقر تصدر على حساب نيجيريا".

وتابع "نثق في لاعبينا ولن ننتقدهم عبر وسائل الإعلام، لقد واجهنا نفس الحالة من الهجوم عليهم في البطولة السابقة بالجابون، ووصلنا للمباراة النهائية وتقدمنا على الكاميرون وكان بإمكاننا الفوز باللقب مع العلم أننا لم نكن تتأهل للبطولة من الأساس".

وأشار مدرب حراس مرمى المنتخب "هناك إيجابيات نبني عليها، لقد تصدرنا المجموعة بثلاثة انتصارات وشباك نظيفة، انظروا إلى تونس هل يضربون لاعبيهم بالنار في ميدان عام؟!".

وافتتح منتخب تونس مشواره في كأس الأمم بتعادلين ضد أنجولا ومالي، ويحتاج للفوز على موريتانيا لتأكيد تأهله لدور ال16.

وواصل أحمد ناجي "أمامنا 6 أيام فهي فترة جيدة للراحة والاستشفاء والاستعداد لمباراة الدور الثاني.

وأتم تصريحاته "تواجهنا صعاب عديدة مثل امتداد موسم الدوري وشكاوى اللاعبين من الإجهاد إضافة إلى عدم حصول بعض المحترفين على فرصة كافية مع أنديتهم، والجهاز الفني للمنتخب ليس ساحرا لضبط كل اللاعبين بدنيا قبل 10 أيام فقط من كأس الأمم الإفريقية، لذا نتعامل بواقعية ولا نلتفت لكل ما يقال عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".















































































































































































































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