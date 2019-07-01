هاني رمزي يتحدث عن اختلاف مستوى صلاح المهاجم بين ليفربول ومصر.. ومركز حراسة المرمى

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 13:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أحمد المحمدي - مصر - أوغندا

يرى هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر أن أداء محمد صلاح نجم ليفربول في مركز الهجوم مختلف في ناديه عن المنتخب بسبب فارق الإمكانات.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وشدد رمزي على أن صلاح لا بديل له في صفوف الفراعنة ويشكل خطورة كبيرة على المنافسين.

وكان صلاح قد نجح للمباراة الثانية على التوالي في تسجيل هدفا في شباك أوغندا بالمباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين دون مقابل.

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وقال رمزي عبر قناة نايل سبورت: "على المستوى الفني لا يوجد بديل بشكل كبير لمحمد صلاح في المنتخب، من الممكن أن يقوم وليد سليمان بدوره".

وتابع "عندما يتعرض صلاح لضغوط الرقابة نقوم بنقله إلى رأس الحربة، فهو يؤدي نفس المهمة في ليفربول".

وشدد "بالطبع لن يظهر صلاح بمستواه في مركز المهاجم الصريح بسبب فارق الإمكانيات في صناعة الأهداف بين ناديه والمنتخب".

وأوضح رمزي "فما يتوافر لصلاح في ليفربول من صناعة أهداف لن يجد مثله في المنتخب".

وبالحديث عن حراسة المرمى قال رمزي: "لا نعاني من مشكلة في هذا المركز، افتقدنا محمود جنش ونتمنى عودته سالما لأنه لاعب مميز جدا".

وتابع "في البطولات المجمعة لا يفضل التدوير كثيرا في هذا المركز، لكن جميع الحراس على مستوى عال ومميز".

وأضاف رمزي "في رأيي قدم الشناوي مباراة جيدة جدا أمام أوغندا وتحمل أخطاء دفاعية واتسم بالثبات الانفعالي".

وأتم تصريحاته "شعرنا بالقلق نسبيا عند شكوى الشناوي من الإصابة مرتين، لكن بشكل عام نفضل الاستقرار في هذا المركز".

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