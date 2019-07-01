خاص خبر في الجول – حسم مستقبل مصطفى محمد مع الزمالك عقب معسكر قبرص

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 15:43

كتب : محرر في الجول

مصطفى محمد

لايزال موقف مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لطلائع الجيش من العودة للفريق الأبيض في الموسم المقبل غامضا حتى الآن.

مصطفى محمد

النادي : طلائع الجيش

الزمالك

ولعب مصطفى محمد الموسم الماضي معارا للجيش، الذي تألق معه وسجل 12 هدفا وصنع 5 أهداف.

وقال مصدر من داخل إدارة الزمالك لـFilGoal.com: "موقف مصطفى سيحسم بشكل نهائي عقب عودة الفريق من معسكر قبرص، سواء بعودته للفريق أو تجديد إعارته لطلائع الجيش مره أخرى".

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وتابع "ذلك وفقا لرؤية خالد جلال المدير الفني بالتنسيق مع إدارة الزمالك".

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني قد أعلن أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر قبرص. (من هنا)

ولم يتواجد مصطفى محمد صاحب الـ21 عاما في قائمة الفريق التي غادرت إلي قبرص للدخول في معسكر مغلق هناك.

ويستعد الزمالك لخوض 4 مباريات ودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الزمالك خوض مبارياته الودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الجاري، على أن تكون البداية بمواجهة إيل ليماسول بطل الموسم الحالي من كأس قبرص.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري أمام فرق الجونة والإسماعيلي والأهلي.

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