المنتخب يكشف إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل..وموعد عودته

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 11:39

كتب : عاطف شادي

أحمد حسن كوكا - مصر - أوغندا

كشف المنتخب المصري لكرة القدم عن إصابة أحمد حسن "كوكا" مهاجم الفراعنة بكدمة قوية في الكاحل.

أحمد حسن كوكا

النادي : أوليمبياكوس

مصر

وتعرض كوكا لإصابة قوية في القدم عبارة عن كدمة قوية في الكاحل بعد تدخل قوي من لاعب منتخب أوغندا.

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام.

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وأضاف أبو العلا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس الأحد عقب نهاية مباراة مصر.

وبذلك لن يكون كوكا قادرا على المشاركة في مباراة ثمن النهائي المقرر لها السبت المقبل، ويكون متاحا للجهاز الفني بداية من ربع النهائي في حال استمرار مصر.

وفاز منتخب مصر على أوغندا بهدفين دون مقابل في ختام مباريات المجموعة الأولى بأمم إفريقيا 2019.

وتأهل الفراعنة إلى ثمن النهائي بعد تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي أهداف.

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