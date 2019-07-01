خاص فيديو في الجول - مواقف أبكت نجوم الكرة المصرية داخل الملعب

الإثنين، 01 يوليه 2019 - 17:40

كتب : أحمد العريان

أيمن يونس

متى بكيت بسبب كرة القدم؟ هكذا كان السؤال، وأجاب نجوم الكرة المصرية على ذلك.

منهم من بكى بسبب إهدار فرصة سهلة في مباراة هامة، ومنهم من بكى لوفاة محمد عبد الوهاب زميله في الفريق.

شاهد إجابات نجوم الكرة المصرية من هنا

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