متى بكيت بسبب كرة القدم؟ هكذا كان السؤال، وأجاب نجوم الكرة المصرية على ذلك.

منهم من بكى بسبب إهدار فرصة سهلة في مباراة هامة، ومنهم من بكى لوفاة محمد عبد الوهاب زميله في الفريق.

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