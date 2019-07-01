لتدعيم الهجوم.. سكاي: أرسنال يعرض 40 مليون إسترليني لضم زاها

نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا يفيد بأن أسنال قدم عرضا رسميا من أجل ضم ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس.

ويلفريد زاها النادي : كريستال بالاس أرسنال

وأشار التقرير إلى أن أرسنال عرض 40 مليون يورو لضم الجناح الإيفواري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب زاها في الرحيل عن كريستال بالاس بحسب ما أوضح التقرير.

أرسنال لم يبرم أي صفقة حتى الآن في سوق الانتقالات، لكنه ارتبط بالعديد من اللاعبين بحسب التقارير الإنجليزية، مثل: رايان فريزر جناح بورنموث وحكيم زياش جناح أياكس وياسين براهيمي صانع ألعاب بورتو.

وذكر جاديكال زاها أن شقيقه يرغب في اللعب لأرسنال وذلك في تصريحات لـ سكاي سبورتس.

وقال: "ويلفريد يكن كل الاحترام لجماهير كريستال بالاس".

وتابع "اللعب لأرسنال يُعد بمثابة الحلم بالنسبة لأخي".

"وفقا لما قدمه (ويلفريد) لكريستال بالاس ومساعدتهم في الدوري الإنجليزي، فأتمنى أن الفريق يصل لاتفاق مع أرسنال لكي يلعب مع الفريق الذي يشجعه منذ والطفولة ويحلم باللعب له".

ويتواجد زاها حاليا مع منتخب كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تُقام في مصر.

ولم يشارك زاها بصفة أساسية مع منتخب بلاده.

وبدأ زاها مسيرته مع الكرة في أكاديمية كريستال بالاس، وانتقل لمانشستر يونايتد عام 2013 قبل أن يعود يعار إلى كريستال بالاس وكارديف سيتي، ثم يعود بشكل نهائي لكريستال بالاس.

وشارك زاها في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلهم.

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