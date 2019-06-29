لن يدرس الأهلي ضم محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك إلا في حالة واحدة.

وعلم FilGoal.com أن الأحمر لن يدرس ضم ناشئه السابق سوى في حال فسخ تعاقد اللاعب مع الزمالك، وهي الحالة الوحيدة التي قد يتحرك فيها الأهلي تجاه كهربا.

وفي المقابل، قال وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة إن عقد كهربا مع الزمالك قانوني وموثق وفق لوائح وقوانين القيد المحلي.

وشدد العطار لـFilGoal.com: "كهربا لم يقدم أي تظلم أو شكوى ضد الزمالك للطعن على صحة عقده أو المطالبة بفسخه"، عكس ما قالته بعض التقارير الصحفية.

وأردف "نعامل التعاقد على أنه سليم، واللاعب بالنسبة لنا من حق نادي الزمالك".

وفي المقابل، قال خبير اللوائح والمحامي الدولي نصر عزام لـFilGoal.com، إن كهربا لا يمكنه شكوى الزمالك لدى الفيفا.

وأردف عزام "يمكن فقط لكهربا شكوى الزمالك في حال أراد فسخ عقده لدى اتحاد الكرة المصري، والسير على طريق الشكوى المحلية الذي يضم لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، ومركز التسوية والتحكيم".

وشدد "الفيفا غير مختص بمثل تلك القضايا لأنه لا يعتد بتوثيق العقد من عدمه، وينظر فقط لتوقيع الطرفين، النادي واللاعب".

وفي وقت سابق، تحدث مصدر مقرب من كهربا فضل عدم ذكر اسمه: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا لـ الأهلي ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع الزمالك، ولن يقدم أبدا على التوقيع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم من الزمالك".

وواصل "الحالة الوحيدة التي ستجعل كهربا يوقع لأي فريق آخر هي موافقة الزمالك على ذلك. أن يكون الأمر بالتراضي بين جميع الأطراف".

اختر تشكيل الزمالك الأمثل هذا الموسم

وخرجت بعض التقارير الصحيفة لتزعم بتوقيع كهربا على عقود انضمامه إلى الأهلي، وهو ما نفاه المصدر المقرب من اللاعب.

رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شدد في وقت سابق على عدم وصوله ناديه أي عروض رسمية لضم كهربا أو فرجاني ساسي. (طالع التفاصيل)

ويمتد عقد كهربا مع الزمالك حتى 2022، وانضم للفارس الأبيض قادما من إنبي في بداية موسم 2015-16.

وسجل كهربا 11 هدفا وصنع 11 خلال مشاركته في 29 مباراة محلية هذا الموسم مع الزمالك.

مصدر مسؤول في نادي الزمالك كشف لـFilGoal.com في وقت سابق خطة الفارس الأبيض في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة.

وينافس الزمالك، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري.

ويلعب الزمالك عقب عودة الدوري أمام الجونة في الـ 23 من شهر يوليو، قبل أن يواجه الإسماعيلي في الـ 26 من نفس الشهر.

القمة النارية المنتظرة بين الزمالك والأهلي ستقام في الـ 30 من شهر يوليو المقبل على ملعب برج العرب.

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