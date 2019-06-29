ملعب القاهرة يفتح أبوابه ظهرا استعدادا لمباراة مصر وأوغندا

أعلن مصطفى عزام مساعد رئيس اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2019 أن ملعب القاهرة سيفتح أبوابه أمام الجمهور في الساعة الواحدة ظهرا يوم الأحد.

ويستعد ملعب القاهرة لاستقبال الجمهور الذي يحضر مباراة مصر وأوغندا والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأشار عزام إلى أن أبواب الملعب ستغلق الساعة السابعة مساء.

ويلعب الفراعنة أمام أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 والتعادل يكفيهم لتصدر المجموعة.

وضمن منتخب مصر التأهل للدور ثمن النهائي في النسخة رقم 32 من البطولة القارية بعد إسقاطه لزيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

ومباراة مصر وأوغندا هي آخر مواجهة يستضيفها ملعب القاهرة في دور المجموعات.

ومباراة مصر في دور الـ16 ستقام في ملعب القاهرة سواء تأهل الفراعنة كمتصدرين لمجموعتهم أو كوصفاء.

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