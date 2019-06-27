حدد مصدر مسؤول بنادي الزمالك احتياجات الفريق الأول لكرة القدم لتدعيم المراكز المختلفة خلال الموسم المقبل.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، وينافس الأبيض، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري، قبل أن يبدأ بعدها الموسم الجديد.

وقال مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك حدد احتياجات الفريق للموسم الجديد، هناك 5 مراكز تحتاج التدعيم للموسم المقبل".