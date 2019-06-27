خاص مصدر في الزمالك يحدد لـ في الجول 5 مراكز تحتاج الدعم.. "جناح أيسر تحسبا لرحيل كهربا"

الخميس، 27 يونيو 2019 - 13:28

كتب : وليد الحسيني

فريق الزمالك أمام حرس الحدود

حدد مصدر مسؤول بنادي الزمالك احتياجات الفريق الأول لكرة القدم لتدعيم المراكز المختلفة خلال الموسم المقبل.

الزمالك في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، وينافس الأبيض، نظيره الأهلي على لقب الدوري المصري والذي سيستأنف عقب نهاية أمم إفريقيا 2019.

بطولة أمم إفريقيا تنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، ليعود بعدها من جديد منافسات الدوري المصري، قبل أن يبدأ بعدها الموسم الجديد.

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وقال مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك حدد احتياجات الفريق للموسم الجديد، هناك 5 مراكز تحتاج التدعيم للموسم المقبل".

وأضاف "المراكز التي تحتاج للتدعيم هي: حراسة المرمى، ظهير وجناح أيمن، ظهير وجناح أيسر. الاحتياج للجناح الأيسر تحسبا لرحيل محمود عبد المنعم كهربا".

وأوضح المصدر "المراكز الخمسة هى الأكثر إلحاحا واحتياجا من جانب الفريق في الوقت الحالي".

وعن صفقة القرن، أجاب المصدر باقتضاب "ليست رمضان صبحي".

رئيس الزمالك كان قد عقب على جملة "الزمالك يعمل على صفقة مدوية ستكون صفقة القرن وتُفيد الفريق بشدة" من مقدم برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور، قائلا: "نعم يحدث ذلك".

وأضاف "أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى يعملان الآن على إتمام الصفقة".

وأتم المصدر كاشفا عن أن الفريق يبدأ معسكره الخارجي يوم الإثنين المقبل في قبرص.

ويمكنك اختيار التشكيل الأفضل للمنتخب في أمم إفريقيا من وجهة نظرك من هنا

الزمالك كهربا

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