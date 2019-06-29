النجوم السوداء يواجهون الأفول

سقط النجوم السوداء في فخ التعادل للمرة الثانية في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا، وصار موقفهم صعبا للغاية في البطولة.

غانا تعادلت مع الكاميرون حامل اللقب 0-0 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، بعد أن تعادل النجوم السوداء 2-2 ضد بنين في الجولة الأولى، وفاز الكاميرونيون على غينيا بيساو 2-0.

غانا حصدت نقطتها الثانية، أما الكاميرون فأصبح لديها 4 نقاط قبل مواجهة بنين وغينيا بيساو المتممة للجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

بدأت المباراة بضغط غاني ظهر بتسديدة من قاسم نوهو مدافع الفريق مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 11، سدد كريستيان أتسو صاروخا مر بجوار القائم الكاميروني. تسديدة تسببت في شد عضلي لجناح نيوكاسل ليخرج مستبدلا ويحل بدلا منه صامويل أوسو.

استمر الضغط الغاني دون خطورة حقيقية، قبل أن يستفيق أسود الكاميرون.

كلينتون نجي سدد من داخل المنطقة ليتصدى لها ريتشارد أوفوري، قبل أن يقوم الحارس الغاني بتصدي البطولة حتى الآن.

عرضية أرضية رائعة في الدقيقة 41 من كارل توكو إيكامبي وصلت إلى كريستيان باسوجوج الذي سدد بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء ولكن أوفوري أخرجها من المقص الأيسر لمرماه.

وبدأ الشوط الثاني هادئا للغاية، حتى أتت الدقيقة 75 والتي استلم فيها باسوجوج الكرة داخل منطقة الجزاء الغانية ولكن مبارك واكاسو كان بالمرصاد – بفدائية كبيرة – لتسديدته.

وبعدها بـ3 دقائق شارك أسامواه جيان للمرة الأولى في البطولة، الأمر الذي نشط هجوم النجوم السوداء.

























وفي الدقيقة 86، اخترق كوابينا أوسو دفاعات حامل اللقب وسدد لكن العارضة كانت له بالمرصاد، كما كان أونانا لتسديدة أندري ييادوم في نفس الدقيقة.

بقية أحداث المباراة لم تشهد أي جديد، تعادل سلبي في الإسماعيلية وأفول محتمل للنجوم السوداء.

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