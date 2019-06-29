لحظات السعادة والإنجازات والتتويجات عديدة ولا تنسى في الذاكرة الكروية المصرية التي عاشت أمجادا رائعة في حقبة قارية نالت ألقابها لثلاث مرات متتالية.

لكن اللحظات السعيدة لابد لها من لحظات تعيسة في مواجهتها، وكما لا تنسى إحدى المباريات لنتيجة رائعة، فهناك أخرى لا تنساها لنتيجة أو أداء سيء.

التتويج بسبع ألقاب قارية عبر التاريخ كأكثر منتخب يحقق ذلك، تخلله العديد من الصدمات والهزائم المخيبة.

صدمة الخروج المبكر في نسخة 92، والآمال المرتفعة في 2004 التي سرعان ما انهارت، وتوقعات منخفضة ارتفعت مع مرور الوقت قبل أن تنتهي بهزيمة في النهائي.

في هذا الفيديو اختار فريق عمل FilGoal.com أتعس اللحظات التي مرت علينا رفقة الفراعنة، شاركنا لحظاتك التعسية أنت أيضا.

شاهد الفيديو عبر يوتيوب:

أو فيسبوك:

اقرأ أيضا

تعرف على موعد فتح أبواب استاد القاهرة في مواجهة أوغندا

أجيري: ناجي بريء من إصابة جنش.. وأزمة وردة لن تؤثر على دعم الجماهير

المحمدي: لن نقبل خسارة لقب إفريقيا

ديسابر متحديا: لست قلقا من مصر.. أوغندا ستلعب للصدارة

اختبر معلوماتك - رتب هؤلاء اللاعبين حسب أنديتهم

خبر في الجول - مصر للمقاصة يطلب ضم لاعب الزمالك