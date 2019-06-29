خاص فيديو في الجول - أكثر لحظات المنتخب حزنا في أمم إفريقيا

السبت، 29 يونيو 2019 - 16:13

كتب : FilGoal

لحظات تعيسة لمنتخب مصر

لحظات السعادة والإنجازات والتتويجات عديدة ولا تنسى في الذاكرة الكروية المصرية التي عاشت أمجادا رائعة في حقبة قارية نالت ألقابها لثلاث مرات متتالية.

لكن اللحظات السعيدة لابد لها من لحظات تعيسة في مواجهتها، وكما لا تنسى إحدى المباريات لنتيجة رائعة، فهناك أخرى لا تنساها لنتيجة أو أداء سيء.

التتويج بسبع ألقاب قارية عبر التاريخ كأكثر منتخب يحقق ذلك، تخلله العديد من الصدمات والهزائم المخيبة.

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صدمة الخروج المبكر في نسخة 92، والآمال المرتفعة في 2004 التي سرعان ما انهارت، وتوقعات منخفضة ارتفعت مع مرور الوقت قبل أن تنتهي بهزيمة في النهائي.

في هذا الفيديو اختار فريق عمل FilGoal.com أتعس اللحظات التي مرت علينا رفقة الفراعنة، شاركنا لحظاتك التعسية أنت أيضا.

شاهد الفيديو عبر يوتيوب:

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