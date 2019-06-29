بعد الاجتماع مع لاسارتي.. لجنة التخطيط: تدعيمات الأهلي ستكون في أضيق الحدود

قال طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي إن اللجنة عقدت اجتماعا يوم السبت مع مارتن لاسارتي مدرب الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة مستقبل الفريق، وشدد على أن التدعيمات ستكون في أضيق الحدود.

وصرح طه إسماعيل للموقع الرسمي قائلا: "اللجنة عقدت اجتماعا اليوم مع مارتن لاسارتي مدرب الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة المقبلة".

وواصل "اجتماع اللجنة مع لاسارتي جاء إيجابيا خاصة وأن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخصل اللاعبين ومستقبل الفريق".

وتابع "الرؤية التي طرحها الأوروجوياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، والأهلي يمتلك أفضل العناصر، والتدعيمات ستكون في أضيق الحدود، وقد تشمل التعاقد مع لاعب أو اثنين لسد الأماكن الشاغرة في الفريق".

وأردف "اللجنة استمعت أيضا إلى تصور المدير الفني بشأن عدد من لاعبي الفريق المعارين والعناصر التي يمكن الاستفادة منها في الموسم المقبل، وتطرق النقاش للمعسكر الخارجي لإعداد الفريق مطلع شهر يوليو المقبل في إسبانيا وكافة الخطوط العريضة الخاصة بالمعسكر والذي يتخلله عدة مباريات ودية لإعداد الفريق للمرحلة المهمة المقبلة".

وأتم "اللجنة ناقشت عدة ملفات أخرى، منها التصور المالي والفني الخاص بقطاع الناشئين، بالإضافة إلى التصور الخاص بالموسم المقبل والتخطيط في ضوء عدم انتهاء الموسم حتى الآن".

الأهلي يتصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، بفارق 6 نقاط عن منافسه الوحيد الزمالك الذي خاض 31 مباراة.

وتطير بعثة الأهلي إلى إسبانيا وتحديدا إلى مدينة أليكانتي التي تقع في شرق إسبانيا، في الخامس من شهر يوليو المقبل على أن تعود يوم 16 من نفس الشهر بطائرة خاصة لإقامة معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

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