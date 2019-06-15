رئيس الزمالك يتحدث عن "عروض ساسي وكهربا" ويُصرح: قد تحدث صفقات تبادلية مع بيراميدز

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة تلقي ناديه العديد من العروض من أجل فرجاني ساسي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وقال رئيس الزمالك: "لا يوجد أي عروض رسمية لأي لاعب في صفوف الزمالك".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "كل ما يُقال عن عروض ساسي وكهربا والنقاز ليست صحيحة على الإطلاق. كذب في كذب".

وأشار "فرجاني ساسي قد يظهر بشكل استثنائي في بطولة أمم إفريقيا التي تُعد سوقا لتسويق اللاعبين ولكن الأهم عدم تأثير الفريق ببيع أي لاعب".

وأوضح "عندما يأتي لـ الزمالك أي عرض رسمي، ندرسه بالكامل ونرى إذا كان مناسبا أم لا؟ وهل نقدر على تعويضه أم لا؟ وهل يؤثر على الفريق أم لا؟، وبعدها نُقرر".

وكشف "سلمت خالد جلال – مدرب الزمالك – كشفا بـ 13 معارا من الزمالك وهو سيختار من يعود ومن يبقى ومن يرحل. خالد جلال هو من يُحدد كل شيء".

هل قد نرى عبد الله السعيد ونبيل عماد "دونجا" ثنائي بيراميدز في الزمالك الموسم المقبل؟ سؤال يُجيب عنه رئيس الزمالك قائلا: "سياسة بيراميدز تغيرت الآن بعد بيع تركي آل الشيخ للنادي، ولكن الرئيس الجديد يعد زمالكاويا".

وزعم "رئيس بيراميدز الجديد مُشجع كبير لـ الزمالك وبكل تأكيد قد نرى صفقات متبادلة بين الفريقين ولكن السياسة تغيرت الآن".

تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تمنى التوفيق لـ بيراميدز في المستقبل، واصفا تجربته مع الفريق بـ"الممتعة". (طالع التفاصيل)

ونجح بيراميدز في موسمه الأول بعد بيعه إلى آل الشيخ في حصد 70 نقطة في الدوري ما يجعله يشارك في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري لكن حال فوز الزمالك في أي مباراة من الثلاثة المتبقية له فسيتأكد مشاركة الأول في الكونفدرالية الموسم المقبل.

الأهلي في صدارة الدوري برصيد 74 نقطة بـ 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون العرب والزمالك.

بينما الزمالك جمع 68 نقطة من 31 مباراة ويتبقى له مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباريات المتبقية في الدوري من هنا

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