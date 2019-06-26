مدرب السنغال: لا حسابات خاصة للقاء الجزائر.. وماني جاهز للمواجهة

قال أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي إن فريقه استعد جيدا لمباراة الجزائر غدا الخميس، مشيرا إلى أن ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي سيكون جاهزا للمباراة وسيكون داعما قويا لأسود التيرانجا.

وغاب ماني عن مباراة السنغال الأولى في البطولة أمام تنزانيا بسبب الإيقاف وسيعود للمشاركة مع الفريق بداية من موقعة الجزائر.

وأضاف سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد الدفاع الجوي "منتخبنا لديه حماس لإرضاء الجماهير، والمنتخب مليء بالكوادر القادرة على صناعة الفارق وإحراز كأس إفريقيا".

وتابع المدير الفني "عدم فوز الجزائر على السنغال من قبل ميزة للأسود لكن الأجيال تتغير والفريق زاخر باللاعبين المميزين ولديهم طموح كبير، والمواجهة صعبة على كلا المنتخبين".

وكشف مدرب السنغال "سنلعب مباراتنا ضد الجزائر بروح هادئة، ونعلم جيدا المنتخب الجزائري وشاهدنا مواجهته مع كينيا. لا نركز على هزيمة الخضر ولكن علينا هزيمة كل الفرق، لا نعمل للجزائر حسابا خاصا".

وأوضح "لدينا مشاكل بدنية ولكن رغم ذلك سنحاول الاستمرار أطول وقت ممكن في البطولة".

وشدد سيسيه "السنغال لم تتأهل بعد وهناك 3 فرق يمكنها الصعود، الميزة للسنغال والجزائر ولكن يجب علينا الفوز للاستمرار بالمنافسات".

واختتم "مباراة الغد ستكون شاقة على المستوى البدني، ويجب علينا أن نتحلى بالتواضع.. أعلم أن جمال بلماضي (مدرب الجزائر) رجل تكتيكي رائع ومباراتنا معهم ستكون اختبارا قويا لنا".

وفي ذات الجانب تحدث هنري سافيه لاعب منتخب السنغال مؤكدا "نحن مستعدون لمباراة الجزائر ومن بعدها كينيا. الجزائر هي العقبة التي تواجهنا في المجموعة الثالثة".

وأضاف سافيه "علينا القيام بما يلزم للاستمرار في المنافسات وتحقيق الانتصار على الخضر، وكل اللاعبين يركزون جيدا استعدادا لمباراة الغد".

وأتم "استعددنا جيدا للمباراة ولدينا طموح كبير لتحقيق الفوز وتقديم مستويات عالية".

وتتقاسم كلا من السنغال والجزائر صدارة المجموعة الثالثة إذ حققت الأولى الانتصار على تنزانيا بهدفين نظيفين، وهي نفس النتيجة التي فاز بها ثعالب الصحراء على كينيا.

وستكون مواجهة الغد صداما قويا بين المنتخبين اللذين يعدان من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري.

السنغال لم يسبق لها الفوز ببطولة أمم إفريقيا وتطمح للقب الأول في تاريخها، فيما فازت الجزائر ببطولة وحيدة عام 1990 على أرضها وبين جماهيرها.

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