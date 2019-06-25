نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 16:57
كتب : أحمد الخولي
قال نادر شوقي مدير شركة إلفن "11" المسؤولة عن تسويق رمضان صبحي إن الزمالك ليس طرفا حتى الآن في محاولات شرائه من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.
رمضان صبحي
النادي : الأهلي
وأوضح نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إفريقيا" على إذاعة أون سبورت إف إم أنه لايعلم إذا كان الزمالك سيتقدم بعرضا رسميا لهدرسفيلد أم لا لكن المؤكد أن رمضان صبحي رغبته الاستمرار مع الأهلي.
وألمح إلي أن هناك رغبة في الأهلي لتجديد المفاوضات مع هدرسفيلد وهناك عرض جديد يتم إعداده الآن لكي يتم إرساله للنادي الإنجليزي.
وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مبلغ وقدره 750 ألف جنيه استرليني فقط من أجل استعارة اللاعب مقابل الموسم، بينما عرض 2 ونصف مليون لشرائه وهو ما رفضه هدرسفيلد تماما.
وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.
وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
وكان الأهلي قد أعلن اليوم الثلاثاء إصابة رمضان بكدمة في الركبة يخضع على إثرها للتأهيل.
وقال نادر شوقي في وقت سابق لـFilGoal.com إن "رمضان صبحي سيرحل اليوم عن النادي الأهلي. ذاهبون إلى النادي من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه" عقب انتهاء إعارته (طالع التفاصيل).
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