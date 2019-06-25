نادر شوقي: الأهلي يجهز عرضا جديدا لـ هدرسفيلد من أجل ضم رمضان صبحي

قال نادر شوقي مدير شركة إلفن "11" المسؤولة عن تسويق رمضان صبحي إن الزمالك ليس طرفا حتى الآن في محاولات شرائه من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إفريقيا" على إذاعة أون سبورت إف إم أنه لايعلم إذا كان الزمالك سيتقدم بعرضا رسميا لهدرسفيلد أم لا لكن المؤكد أن رمضان صبحي رغبته الاستمرار مع الأهلي.