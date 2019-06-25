خاص وكيله لـ في الجول: طاهر محمد طاهر يفضل الاحتراف عن الاستمرار في مصر

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 11:39

كتب : فادي أشرف

طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد بين الأهلي والمقاولون العرب

يُفضّل طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب الاحتراف الخارجي عن الاستمرار في مصر رغم تلقيه عروضا.

وقال كريستيان إميل وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "طاهر محمد طاهر يُفضل الاحتراف في الخارج عن الاستمرار في الدوري المصري".

وأضاف "اللاعب الآن في مرحلة الانتظار لأي عروض خارجية من أجل استكمال تجربة الاحتراف مرة أخرى".

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طاهر سبق له اللعب بين صفوف لو هافر الفرنسي بدوري القسم الثاني الفرنسي قبل أن يعود صاحب الـ21 عاما إلى ناديه المقاولون.

وتابع وكيل اللاعب وممثل شركة Base Soccer الإنجليزية الممثلة للاعب "تم عقد اجتماع بين الشركة والنادي وأبلغناهم باستمرار طاهر لحين وصول عرض خارجي".

واختتم وكيل اللاعب: "طاهر يتمنى أن يكون استمرارا لمشوار لاعبي المقاولون المحترفين بالخارج من أجل العودة إلى منتخب مصر".

وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في غضروف الركبة في شهر يناير الماضي.

وكان مجلس إدارة المقاولون قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق عن موافقته على بيع اللاعب لصاحب العرض الأعلى خلال الفترة المقبلة (طالع التفاصيل).

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