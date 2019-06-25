عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

قال عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الإفريقية إن تنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة الأمم الإفريقية الحالية سيكون عن طريق السيارات المتنقلة وستبدأ ومن دور الـ8.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "إفريقيا مساء الأنوار" على إذاعة "إينرجي" "سنعمل علي أن يكون هناك حكما مصريا من أجل اكتساب خبرات حتى يتم تعليمهم قبل تطبيقها في البطولات المحلية".

وأضاف "تكلفة الـVAR ستكون 16 مليون جنيه في الموسم وبالمناسبة هذا نفس الرقم الذي دفُع للحكام الأجانب بالدوري المصري الموسم الحالي".

وكشف عبد الفتاح عن أن جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين سيتواجدان في الجولتين الثانية والثالثة بعدما أدار أمين عمر مباراة بالجولة الأولى.

وعن التحكيم في البطولة قال: "لم يوجد أي أخطاء مؤثرة من جانب التحكيم وأتمني استمرار الحكام علي نفس المستوى المتميز".

وعن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو من بداية البطولة أوضح "التكلفة هي السبب الرئيسي لعدم تطبيقها من البداية".

وعن تطبيق التقنية في البطولات المحلية المصرية بالموسم الجديد أشار "سيتم إيجار هذه السيارات بمبلغ 16 أو 17 مليون جنيه".

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