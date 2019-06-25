عبد الفتاح يكشف تفاصيل تطبيق الـVAR في أمم إفريقيا.. وتكلفته في البطولات المحلية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 17:54

كتب : بسام أبوبكر

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

قال عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الإفريقية إن تنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد في بطولة الأمم الإفريقية الحالية سيكون عن طريق السيارات المتنقلة وستبدأ ومن دور الـ8.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "إفريقيا مساء الأنوار" على إذاعة "إينرجي" "سنعمل علي أن يكون هناك حكما مصريا من أجل اكتساب خبرات حتى يتم تعليمهم قبل تطبيقها في البطولات المحلية".

وأضاف "تكلفة الـVAR ستكون 16 مليون جنيه في الموسم وبالمناسبة هذا نفس الرقم الذي دفُع للحكام الأجانب بالدوري المصري الموسم الحالي".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - صلي على الحبيب فتحي بـ100 لعيب تقرير - قائد نيجيريا يحث لاعبي المنتخب على التدرب رغم أزمة مكافأة مباراة بوروندي منظم معسكر الأهلي: 3 وديات للفريق في إسبانيا.. وعرضنا 7 أندية أبرزها ولفرهامبتون

وكشف عبد الفتاح عن أن جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين سيتواجدان في الجولتين الثانية والثالثة بعدما أدار أمين عمر مباراة بالجولة الأولى.

وعن التحكيم في البطولة قال: "لم يوجد أي أخطاء مؤثرة من جانب التحكيم وأتمني استمرار الحكام علي نفس المستوى المتميز".

وعن سبب عدم تطبيق تقنية الفيديو من بداية البطولة أوضح "التكلفة هي السبب الرئيسي لعدم تطبيقها من البداية".

وعن تطبيق التقنية في البطولات المحلية المصرية بالموسم الجديد أشار "سيتم إيجار هذه السيارات بمبلغ 16 أو 17 مليون جنيه".

اقرأ أيضا:

اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في كأس الأمم

فيديو في الجول - جيل منتخب مصر في 1986.. أين هم الآن

"رمضان صبحي يجمع متعلقاته ويرحل من الأهلي"

أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه

أرقام في الجول - هل استحق وهبي الخزري لقب رجل مباراة تونس وأنجولا

حكم لقاء مصر والكونغو.. احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة و"يجب عزله نهائيا"

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

سيدورف: مباراة الافتتاح دائما ما تكون صعبة.. والأهم تحقيق الفوز 5 دقيقة | مصر 2019
بالفيديو – تعليق أجيري على استبعاد عمرو وردة.. وأنانية صلاح 7 دقيقة | مصر 2019
مباشر – غانا تواجه بنين 8 دقيقة | مصر 2019
تشوبو موتينج: لم يحالفنا الحظ في فرص كثيرة أمام غينيا بيساو 11 دقيقة | مصر 2019
وكيله: لوكاكو يريد الرحيل إلى إنتر ميلان.. ولكن 31 دقيقة | أوروبا
الكاميرون تفك عقدة وتتجنب مصيرا حدث لمصر في السابق 31 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك