طوال 17 عاما كان أحمد فتحي عنصرا أساسيا في قائمة منتخب مصر بمختلف البطولات.

رغم غيابه عن تلك البطولة إلا أن أحمد فتحي يظل اسما بارزا في تاريخ الفراعنة الكروي عبر التاريخ.

اللاعب الذي توج بثلاث بطولات أمم إفريقية متتالية مع جيل حسن شحاتة الذهبي لابد وأن تتذكر اسمه دوما في أي معترك لبلاد النيل.

"صلي على الحبيب فتحي 100 لعيب" الهتاف الأشهر للجماهير المصرية يرسم ملامح مسيرة رائعة للاعب النادي الأهلي.

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