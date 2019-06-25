مران الأهلي – مشاركة رمضان صبحي.. وتدريبات بدنية لأزارو وأجايي

انتظم رمضان صبحي لاعب الأهلي في تدريبات الكرة التي أقيمت خلال مران الفريق الأول اليوم الثلاثاء.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

كما شهد المران مشاركة وليد أزارو وجونيور أجايي وقاما بتأدية بعض التدريبات البدنية.

واستمر غياب صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا عن التدريبات الجماعية.

واشتمل المران على فقرات بدنية ومران خفيف بالكرة.

ويستعد الأهلي لاستئناف نشاطه في الدوري وكأس مصر عقب نهاية كأس أمم إفريقيا 2019 التي تقام في مصر حتى الـ19 من شهر يوليو المقبل.

يذكر أن نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي كشف في وقت سابق عدم قدرة الأهلي على التوصل لاتفاق مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم رمضان صبحي.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مبلغ وقدره 750 ألف جنيه استرليني فقط من أجل استعارة اللاعب مقابل الموسم، بينما عرض 2 ونصف مليون لشرائه وهو ما رفضه هدرسفيلد تماما.

ذلك قبل أن يكشف في تصريحات إذاعية أن الأهلي في طريقه لتجهيز عرضا جديدا لهدرسفيلد لإقناعه بالموافقة على استمرار رمضان صبحي في صفوف الفريق الأحمر.

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