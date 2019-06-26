مؤتمر بلماضي: الجزائر ليس منتخب محرز.. ومواجهة السنغال ليست مصيرية

رفض جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر وصف فريقه بمنتخب رياض محرز، قبل مواجهة السنغال القوية غدا الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقدم نجم مانشستر سيتي مباراة جيدة وسجل هدفا في فوز الجزائر الافتتاحي على كينيا 2-0، ويدخل الخضر اختبارا قويا بمواجهة السنغال التي فازت على تنزانيا بنفس النتيجة.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء عن وصف الجزائر بمنتخب محرز: "هذا ليس صحيحا، ومحرز يعلم أنه واحد من مجموعة وهدفهم العمل سويا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "كرة القدم لعبة جماعية ولا يمكن أن يلعب لاعب بمفرده في المباراة، وكل لاعب يكون ضمن الفريق، والمجموعة هي من تفوز أو تخسر في النهاية".

وعن المباراة، قال المدرب الجزائري: "المباراة تجمع فريقين لديهم الإمكانات ولاعبون معروفون على المستوى الدولي، والمنتخبان دائما يقدمان مباريات قوية".

وواصل "أعرف أليو سيسيه مدرب السنغال جيدا، لأننا ننتمي لنفس الجيل ورغم قلة خبرته في مجال التدريب ولكنه حقق نتائج قوية".

وأشار بلماضي أن مباراة السنغال هامة ولكنها غير مصيرية، إلا أنها ستؤثر على ترتيب المجموعة ويجب عدم الانسياق وراء الحسابات المستقبلية والتركيز في المباريات فقط لأنها الطريقة المثلى للاستمرار بالمنافسة.

وفيما يخص التفوق التاريخي السنغال على الجزائر في المواجهات السابقة، قال: "ستكون مباراة صعبة للغاية مع منتخب رائع على جميع الأصعدة ومعزز بلاعبين أقوياء مثل ساديو ماني الفائز بلقب دوري ابطال اوروبا مع ليفربول، وسنحاول الاستعداد جيدا لهذا اللقاء".

طالع مؤتمر مدرب السنغال عن حسابات مواجهة الجزائر وجاهزية ساديو ماني

وتابع لاعب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي السابق "كنت أخشى الوقوع في فخ المباريات السهلة، لذلك استعدينا جيدا لمباراة كينيا، وبعدها بدأت التركيز جيدا على مباراة السنغال ومن بعدها نبدأ التفكير في مواجهة تنزانيا".

وأتم "نتعامل مع كل مباراة على حدة، ومن نابع خبرتي كل الفرق سواء صغيرة أو كبيرة مثل المغرب ومصر والجزائر وغيرهم كلهم خاضوا اختبارات صعبة مع الفرق الصغيرة، وكل المباريات صعبة وليس مؤكدا الفوز على الفرق الصغيرة بدليل أن المغرب فازت على نامبيا في الدقيقة 90 بهدف عكسي".

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