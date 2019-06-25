رسميا - انتهاء مشاركة فارفان في كوبا أمريكا 2019

انتهت مشاركة المهاجم البيروفي جيفرسون فارفان في كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل بسبب الإصابة.

منتخب بيرو تأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث بعدما حصد 4 نقاط في دور المجموعات.

الاتحاد البيروفي أعلن نهاية مشوار مهاجم لوكومتيف موسكو الروسي عن تمثيل بلاده بسبب الإصابة في الركبة اليسرى.

المهاجم البالغ 34 عاما تعرض للإصابة أثناء التدريب في ساو باولو، استعدادا لخوض مباريات ربع النهائي.

ويفتقد منتخب الأنكا خدمات مهاجمه في مباراة أوروجواي في ربع النهائي، بعدما سجل هدفا وصنع آخر في الفوز على بوليفيا بدور المجموعات.

مشاركة فارفان في البطولة الحالية شهدت خوضه الـ 270 دقيقة كاملة، كللها بتسجيل هدفا لأول مرة في كوبا أمريكا منذ نسخة 2004، ليصبح صاحب أطول فارق زمني بين هدفين في تاريخ البطولة، يقدر بـ 15 عاما.

لاعب إيندهوفن الهولندي وشالكة الألماني والجزيرة الإماراتي السابق خاض 90 مباراة بقميص الأحمر والأبيض سجل خلالها 26 هدفا يحل بها في ثاني صدارة هدافي منتخب بلاده، خلف القائد باولو جيريرو.

غياب فارفان عن البطولة بسبب الإصابة ليس الأول، إذ غاب لويس مورييل مهاجم كولومبيا وماتياس فيتشينو لاعب وسط أوروجواي أيضا بعد نهاية الجولة الأولى عنما تبقى من البطولة بسبب الإصابة أيضا. (طالع التفاصيل).

اقرأ أيضا:

اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في كأس الأمم

فيديو في الجول - جيل منتخب مصر في 1986.. أين هم الآن

"رمضان صبحي يجمع متعلقاته ويرحل من الأهلي"

أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه

أرقام في الجول - هل استحق وهبي الخزري لقب رجل مباراة تونس وأنجولا

حكم لقاء مصر والكونغو.. احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة و"يجب عزله نهائيا"