27 عاما احتاجها المنتخب المصري من أجل التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا الثالث في تاريخه.

مصر توجت بلقبي 57 و59 وانتظرت طويلا من أجل رفع لقب الكأس الثالثة في تاريخها وعلى أرضها وبين جماهيرها في عام 86.

المنتخب الوطني توج بالبطولة بعد التغلب على الكاميرون في النهائي بركلات الترجيح لينهي صياما دام كثيرا.

ولكن أين لاعبي جيل 86 في منتخب الفراعنة الآن؟ شاهد الفيديو التالي:

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