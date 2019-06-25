خاص فيديو في الجول - جيل منتخب مصر في 1986.. أين هم الآن

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 14:44

كتب : FilGoal

جيل 86.. أين هم الآن

27 عاما احتاجها المنتخب المصري من أجل التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا الثالث في تاريخه.

مصر توجت بلقبي 57 و59 وانتظرت طويلا من أجل رفع لقب الكأس الثالثة في تاريخها وعلى أرضها وبين جماهيرها في عام 86.

المنتخب الوطني توج بالبطولة بعد التغلب على الكاميرون في النهائي بركلات الترجيح لينهي صياما دام كثيرا.

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ولكن أين لاعبي جيل 86 في منتخب الفراعنة الآن؟ شاهد الفيديو التالي:

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