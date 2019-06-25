حكم لقاء مصر والكونغو.. احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة و"يجب عزله نهائيا"

من هو الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز الذي أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" له قيادة مباراة الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2019 بين مصر والكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء، سنجيب في السطور التالية.

وسيكون جوميز هو الحكم في المباراة التي ستقام على استاد القاهرة والتي لابد أن يفوز بها الفراعنة لضمان التأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز نتائج مبارياته مع المصريين، وأهم الأحداث التي تعرض لها الحكم الجنوب إفريقي.

أدار جوميز البالغ من العمر 36 عاما لقاء منتخب مصر للشباب ضد مالي والذي انتهى سلبيا في بطولة أمم إفريقيا للشباب 2017 التي أقيمت في زامبيا.

جوميز مع مصر

المنتخب المصري من جانبه لم يخسر أي مباراة مع فيكتور جوميز الذي يعد واحدا من أفضل الحكام على الساحة الإفريقية.

الفراعنة فازوا على أوغندا بهدف مقابل لا شيء في تصفيات الوصول إلى كأس العالم بهدف محمد صلاح في الدقائق الأولى من المباراة.

أما المباراة الثانية لـ جوميز مع مصر فكانت أمام تونس في اللقاء الذي انتهى بالفوز 3-2 في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.

هدف قاتل من محمد صلاح كتب انتصار المنتخب المصري على التونسي 3-2.

مع الزمالك

جوميز أدار مباراتين لـ الزمالك، الأولى كانت في دوري أبطال إفريقيا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في النسخة قبل الماضية من البطولة.

اتحاد العاصمة انتصر على الزمالك بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دور المجموعات وقتها.

خسارة الزمالك تسببت في تعقيد موقف الفريق الأبيض في المجموعة، وفي النهاية فشل في التأهل.

وشهدت المباراة خروج طارق حامد مطرودا بعد لقطة الاشتباك مع أمير سعيود.

الحكم الجنوب إفريقي سقط أرضا أثناء محاولاته الوقوف أمام أمير سعيود لمنعه من الاعتداء على لاعب الزمالك.

وفي النهاية، قرر الحكم طرد الثنائي في الدقيقة 60.

أمير سعيود طرد مباشر، بينما حصل طارق حامد على بطاقة صفراء ثانية وغادر الملعب.

والثانية كانت في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية أمام اتحاد طنجة والتي انتهت بفوز الأبيض 3-1.

مع الأهلي

أدار الحكم الجنوب إفريقي 4 مباريات للأهلي في دوري أبطال إفريقيا خسر 1 وفاز بواحدة.

الخسارة الأولى كانت أمام القطن الكاميروني وخسرها الأهلي بهدفين دون مقابل.

والثانية كانت ضد وفاق سطيف الجزائري وخسرها بهدف مقابل هدفين.

أما المباراة الثالثة فكانت مع فيتا كلوب الكونغولي وسقط فيها الأهلي بهدف.

أما الفوز الوحيد كان أمام النجم الساحلي بالنتيجة التاريخية 6-2.

"يجب أن يتم إيقافه"

تعرض جوميز منذ فترة لحملة هجوم قوية بسبب ما حدث في لقاء جولدن أروز وباروكا في الجولة الـ28 من الدوري الجنوب إفريقي.

باروكا هو أخر فرق الترتيب في الدوري الجنوب إفريقي، وكان يواجه جولدن أروز.

الأزمة جاءت في اللحظات الأخيرة من المباراة.

النتيجة كانت تشير لتقدم جولدن أروز بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح باروكا في الدقائق الأخيرة.

ريكاردو ماتلوجا سجل لصالح باروكا قبل أن يقرر جوميز إعادة ركلة الجزاء "دون أي أسباب مقنعة".

قرار جوميز جاء بسبب دخول لاعبي باروكا لمنطقة الجزاء، ولكن الإعادة التليفزيونية أوضحت عدم وجود أي تدخل من أي لاعب.

وضاعت ركلة الجزاء.

خسارة باروكا جعلت الفريق على أعتاب الهبوط، ليتسبب ذلك في هجوم شرس على الحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتطالب الاتحاد الجنوب إفريقي بـ"يجب أن يتم إيقافه مدى الحياة" و"عزله من إدارة أي لقاء".

But these Victor Gomes is an attention seeker. Clubs are getting relegated bcos of his stupid mistakes. He must be removed as prof ref. — Kabelo Ya Modimo (@kabzar) May 13, 2017

@OfficialPSL @SAFA_net BAN Victor Gomes from all football related activities for life!!! — D Y A N I 🚭 (@tdyani) May 13, 2017

5 ركلات جزاء!

هل تُصدق أن فيكتور جوميز احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة؟

نعم هذا ما حدث في لقاء صن داونز أمام أياكس كيب تاون في الدوري الجنوب إفريقي موسم 2013-2014.

5 ركلات جزاء دفعة واحدة احتسبها حكم المباراة، شهدت تسجيل 3 ركلات وإهدار ركلتين.

ليتصدر اسم الحكم، صحف جنوب إفريقيا بسبب الواقع غير المعتادة في الملاعب واحتساب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة.

3 ركلات جزاء لصن داونز سجل الفريق منهم ركلة واحدة.

وركلتان لأياكس كيب تاون تم تسجيلهما بنجاح.

بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، تحدث من قبل عن الحكم مشيرا إلى "هو حكمي المفضل".

وأضاف في تصريحات سابقة له مع kickoff "ولكنني فقط لم أكن سعيدا بما فعله".

فما الذي حدث من الحكم ولم يعجب مدرب صن داونز؟ كشف المدرب في ابريل 2016 "تحدثت معه بشكل شخصي عن سبب طرده لمساعدي في لقاء الكأس. ما قاله ليس يختلف تماما عما كتبه في تقريره. وهنا الخلاف بيننا ولكنه يبقى حكمي المفضل".