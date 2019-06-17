بعد مورييل.. أوروجواي تخسر مجهودات لاعبها في كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أوروجواي لكرة القدم انتهاء مشاركة ماتياس فيتشينو في بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل بسبب الإصابة.

فيتشينو تعرض للإصابة في الفخذ قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء ليعوضه فدريكيو فالفيردي في الدقيقة 81، أثناء لقاء إكوادور.

وافتتح المنتخب الأوروجوياني مشواره في البطولة باكتساح نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة.

وحسبما جاء على موقع الاتحاد الأوروجوياني فإن تشخيص إصابة اللاعب بألم عضلي في فخذه الأيمن يغيب على إثره حتى نهاية البطولة.

Comunicado de Sanidad de la AUF - Matías Vecino lesionado. https://t.co/MIA7FIcHZO — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 17, 2019

فيتشينو الذي يعد من أبرز ركائز أوسكار تاباريز مدرب أوروجواي في المنتخب توقفت مبارياته الرسمية إلى 34 مباراة.

لاعب وسط إنتر البالغ 27 عاما خاض الموسم المنصرم 40 مباراة سجل 5 وصنع 5 بقميص إنتر الإيطالي في جميع المسابقات.

وكان لويس مورييل مهاجم كولومبيا أول اللاعبين الذي تم إعلان انتهاء موسمهم دون إكمال المشاركة في البطولة.

ويغيب مورييل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين في الركبة والتي تُغيبه لمدة تتراوح بين 5 و7 أسابيع.

منتخب أوروجواي يخوض ثاني مبارياته بمواجهة اليابان.

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