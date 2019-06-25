الأهلي كان يحاول الإبقاء على خدمات لاعبه رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "رمضان صبحي سيرحل اليوم عن النادي الأهلي. ذاهبون إلى النادي من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه".

وأشار شوقي "مفاوضات الأهلي فشلت تماما مع هدرسفيلد، واللاعب لن يبقى".