خاص نادر شوقي لـ في الجول: رمضان صبحي يجمع متعلقاته ويرحل من الأهلي بعد فشل مفاوضات هدرسفيلد

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 13:37

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - إنبي

الأهلي كان يحاول الإبقاء على خدمات لاعبه رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وقال نادر شوقي وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "رمضان صبحي سيرحل اليوم عن النادي الأهلي. ذاهبون إلى النادي من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه".

وأشار شوقي "مفاوضات الأهلي فشلت تماما مع هدرسفيلد، واللاعب لن يبقى".

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وعلم FilGoal.com أن الأهلي عرض مبلغ وقدره 750 ألف جنيه استرليني فقط من أجل استعارة اللاعب مقابل الموسم، بينما عرض 2 ونصف مليون لشرائه وهو ما رفضه هدرسفيلد تماما.

وانضم رمضان صبحي إلى الأهلي قادما من هدرسفيلد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لستة أشهر.

وشارك رمضان مع الأهلي في 24 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وكان الأهلي قد أعلن اليوم الثلاثاء إصابة رمضان بكدمة في الركبة يخضع على إثرها للتأهيل.

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