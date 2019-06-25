اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في كأس الأمم

ماذا لو أتيح لك أن تكون منتخبا تاريخيا لنجوم القارة السمراء في كأس أمم إفريقيا، من ستختار؟ حسام حسن أم ديديه دروجبا أم صامويل إيتو أم لوران بوكو، أم غيرهم الكثير؟

أساطير بلاد القارة السمراء أمامك، كون من بينهم فريق أحلامك.

FilGoal.com يضع بين أيديك قائمة كاملة بأبرز نجوم القارة الذين تألقوا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ضع نفسك كمدرب لهذا المنتخب التاريخي واختر أفضل العناصر التي كان لها تأثيرا واضحا في أمم إفريقيا.

اختر التشكيل:

اقرأ أيضا:

أجيري: صلاح لا يلعب بأنانية وطريقة اللعب لا تعوقه

المحمدي: أزمة اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي لم تأخذ أكثر من دقيقتين

حكم جنوب إفريقي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

بيان تحذيري من شركة "تذكرتي" بخصوص التذاكرة المباعة والمهداة

أحمد حسن يكشف لـ في الجول سر تلقيبه بلقب "الصقر"

المحمدي: مستوى صلاح أمام زيمبابوي؟ لقد تعامل مع مواقف أصعب