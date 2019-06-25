اختر التشكيل التاريخي لنجوم إفريقيا في كأس الأمم

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 15:21

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

ماذا لو أتيح لك أن تكون منتخبا تاريخيا لنجوم القارة السمراء في كأس أمم إفريقيا، من ستختار؟ حسام حسن أم ديديه دروجبا أم صامويل إيتو أم لوران بوكو، أم غيرهم الكثير؟

أساطير بلاد القارة السمراء أمامك، كون من بينهم فريق أحلامك.

FilGoal.com يضع بين أيديك قائمة كاملة بأبرز نجوم القارة الذين تألقوا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

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ضع نفسك كمدرب لهذا المنتخب التاريخي واختر أفضل العناصر التي كان لها تأثيرا واضحا في أمم إفريقيا.

اختر التشكيل:

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تشكيل إفريقيا التاريخي مصر 2019

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