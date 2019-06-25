أرقام في الجول توضح.. هل استحق وهبي الخزري لقب رجل مباراة تونس وأنجولا

حصد وهبي الخزري صاحب القميص رقم 10 جائزة رجل المباراة التي جمعت تونس وأنجولا في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019.

فوز لاعب سانت إيتيان الفرنسي بالجائزة فتح باب التساؤلات إذ لم يظهر أي لاعب بقميص نسور قرطاج بالشكل المطلوب وكان أولهم والنهاية كانت فقدان نقطتين في بداية المشوار.

FilGoal.com يعرض لكم بالأرقام أبرز ما قدم وهبي أمام أنجولا على ملعب السويس.

وهبي شارك في مركز المهاجم في استمرار لمركزه مع المنتخب التونسي منذ كأس العالم 2018 تحت قيادة نبيل معلول، ومن خلفه نعيم السيلتي ويوسف المساكني ومن ثم تبادل المراكز بين الثلاثي.

في مركز صانع الألعاب شارك وهبي مع سانت إيتيان الموسم المنصرم في 10 مباريات وسجل 6 وصنع 4 وهو مركزه الأساسي، مردوده يصبح أقل عندما يصبح في مواجهة الخط الدفاعي ففي 14 مباراة كمهاجم سجل 5 وصنع 2.

الأمور مع تونس تختلف خاصة في مباراة الأمس، فاز بـ 4 أخطاء لصالحه، لكنه تأثر بشكل واضح للغاية.

نسبة تمريرات صحيحة 56% بواقع 18 من 32 تمريرة، قام بتقديم تمريرتين طوليتين ولم تصلا لزملائه، 3 عرضيات و3 تسديدات دون أي نسبة نجاح أو تهديد.

تمريرة وحيدة داخل منطقة الجزاء جاءت في الدقيقة 28، في المقابل تمريراته الأمامية كانت أقل من التمرير بعرض الملعب أو للخلف.

اللاعب صاحب القميص رقم 10 فشل في مراوغة الخصم مرتين ولم يقم بأي مراوغة ناجحة، وفقد الكرة 6 مرات ولم يفز بأي التحام هوائي، خلال 90 دقيقة.

وهبي أمامه مهمة مماثلة لما فعله في كأس العالم 2018، بعدما حمل هجوم نسور قرطاج على كتفه في مباراتي بلجيكا وبنما بعد الخسارة من إنجلترا، فهل يكرر ما فعله في مصر صيف 2019؟

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