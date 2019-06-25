نبيل معلول: غياب النقاز عن تونس ليس مؤثرا مثل علي معلول

أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس.

وقال: "معلول عندما يكون في مستواه يقدم مستويات كبيرة لما يتمتع من خبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي".

وأضاف مدرب تونس السابق في تصريحات لبرنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم "علي معلول يكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما".

ويرى مدرب تونس السابق بأن معلول يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك "كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب".