نبيل معلول: غياب النقاز عن تونس ليس مؤثرا مثل علي معلول
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 - 13:56
كتب : أحمد الخولي
أكد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن علي معلول لاعب النادي الأهلي ترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى لمنتخب تونس.
حمدي النقاز
النادي : الزمالك
علي معلول
النادي : الأهلي
وقال: "معلول عندما يكون في مستواه يقدم مستويات كبيرة لما يتمتع من خبرات كبيرة سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي".
وأضاف مدرب تونس السابق في تصريحات لبرنامج "نجوم إفريقيا" على إذاعة نجوم إف إم "علي معلول يكون جبهة قوية للغاية مع يوسف المساكني ويوجد تفاهم كبير بينهما".
ويرى مدرب تونس السابق بأن معلول يعد من أفضل لاعبي الجبهة اليسرى في إفريقيا لذلك "كان استبعاده خطأ كبيرا من آلان جريس المدير الفني للمنتخب".
وعن استبعاد حمدي النقاز أكد نبيل معلول أن الحلول في الجبهة اليمنى للمنتخب التونسي مرضية بشكل كبير، لذلك "استبعاد النقاز غير مؤثر مثل علي معلول، بالإضافة إلي أن النقاز يمتاز بالنزعة الهجومية وذلك يؤثر على الشكل الدفاعي للمنتخب التونسي".
منتخب تونس تعثر بالتعادل الإيجابي أمام منتخب أنجولا بهدف لكل منتخب في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)
افتتح يوسف المساكني أهداف المباراة لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 34.
وأدرك منتخب أنجولا التعادل عن طريق داجمالا كامبوس في الدقيقة 73.
ويلعب منتخب تونس أمام منتخب مالي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة يوم الجمعة، بينما يلعب منتخب موريتانيا أمام منتخب أنجولا يوم السبت.
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