بالفيديو – أزمة البداية مستمرة للنسور

منذ تتويج تونس بكأس أمم إفريقيا 2004 شارك نسور قرطاج في البطولة ثماني مرات ولكنهم فشلوا في تحقيق الفوز في مباراتهم الافتتاحية في خمس مناسبات، ومنذ 2013 لم يحقق الفريق الانتصار في مباراته الافتتاحية بالبطولة واستمرت العقدة ضد أنجولا.

منتخب تونس يتعادل مع أنجولا إيجابيا بهدف لمثله اليوم الاثنين في ملعب السويس الجديد في الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الخامسة.

افتتح يوسف المساكني أهداف المباراة لتونس من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وأدرك منتخب أنجولا التعادل عن طريق داجمالا كامبوس في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة حصل كل منتخب على نقطة في بداية مشوارهما في البطولة في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة مواجهة موريتانيا ومالي.

غياب الفرص وهدف

لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص ولكن في الدقيقة الثالثة كاد نعيم السليتي ينجح في تسجيل هدفا مبكرا جدا لكنه لم يسدد بقوة بسبب ضغط الدفاع الأنجولي عليه.

وبعد دقيقة واحدة سدد هيرينيلسون كارمو كرة قوية لكن تصدى فاروق بن مصطفى للتسديدة.

وفي الدقيقة 20 سدد ويلسون إدواردو كرة قوية لكنه تصويبته كانت بعيدة عن المرمى التونسي.

هدأت المباراة بعد ذلك وانحصر اللعب في وسط الملعب إلى أن توغل نعيم السليتي داخل منطقة جزاء أنجولا وعرقله مدافع الأخير ليحصل على ركلة جزاء.

وارتقى يوسف المساكني لتسديدها وحولها بيمناه بنجاح في الشباك لتعلن عن الهدف الأول لتونس.

هدف ⚽️ بتنفيذ ولا أروع، يوسف المساكني يمنح الأسبقية لنسور قرطاج!



🇦🇴 0 - 1 🇹🇳#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/dUkj5cBomM — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

عودة أنجولية

مع بداية الشوط الثاني شارك لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا جيرالدو لزيادة القوة الهجومية.

وفي الدقيقة 54 أرسل ماتيوس جاليانو دا كوستا عرضية متقنة منطقة جزاء المنتخب التونسي لكن الدفاع تصدى للكرة وأبعدها إلى منتصف الملعب.

ومن أجل زيادة القوة الهجومية لنسور قرطاج شارك فرجاني ساسي بدلا من غيلان شعلالي في الدقيقة 68.

لكن عقب خمس دقائق فقط ومن هجمة سريعة لمنتخب أنجولا سدد ماتيوس جاليانو دا كوستا الكرة وارتدت من فاروق بن مصطفى ليجدها داجمالا كامبوس ويودع الكرة في الشباك بسهولة ويعلن عن التعادل لمنتخب أنجولا.

حاول منتخب تونس أن يسجل هدفا ثانيا وأرسل المساكني عرضية في الدقيقة 83 وصلت إلى وهبي الخزري الذي سدد مباشرة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى الأنجولي.

وفي الوقت ذاته اعتمد منتخب أنجولا على المرتدات السريعة ولكنه لم يستطع هز شباك تونس مرة أخرى.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت محتسب بدل من الضائع لم يحدث فيها جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.