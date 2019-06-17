خاص المقاولون العرب لـ في الجول: قررنا بيع طاهر لصاحب العرض الأعلى.. وحقيقة توقيعه للأهلي

الإثنين، 17 يونيو 2019 - 12:47

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب الموافقة على بيع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق لصاحب العرض الأعلى بين الأندية الراغبة في شرائه.

طاهر محمد طاهر

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وكشف محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب في تصريحات لـ FilGoal.com عن موافقة الإدارة بقرار البيع.

وقال محمد عادل: "حتى الآن لم يتقدم أي نادي محلي لشراء طاهر محمد طاهر، ولكن هناك عروض شفهية من أندية خارج مصر".

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وأوضح عادل "بالتحديد هناك عروض أوروبية لكننا في انتظار العرض الرسمي".

وعن وجهة المقاولون لبيع طاهر قال عادل: "سنوافق على عرض النادي صاحب أفضل وأعلى سعر، ولم نحدد سقف مالي أو رقم معين".

وبالحديث عن شائعات توقيعه للأهلي بالفعل أوضح عادل "لدينا ثقة تامة في طاهر محمد، فهو صاحب عقلية محترفة".

وأضاف "لا أعتقد أنه سيقدم على تلك الخطوة، كما أن لدينا ثقة تامة في النادي الأهلي والعلامة المحترمة معه".

وأتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب "من المستحيل أن يقدم الأهلي على خطوة تعكر صفو هذه العلاقة أو تسبب أزمات تضع اللاعب في حرج أو مشكلة".

وتعرض طاهر محمد طاهر لإصابة في غضروف الركبة في شهر يناير الماضي.

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