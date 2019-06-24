بن ناصر رجل مباراة الجزائر وكينيا

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 00:19

كتب : عاطف شادي

الجزائر - كينيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، عن فوز إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده الجزائر أمام كينيا.

الجزائر افتتحت مبارياتها في كأس الأمم الإفريقية بالفوز على كينيا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للبطولة. (طالع التفاصيل)

إسماعيل بن ناصر صنع هدف المباراة الثاني للجزائر. انطلاقة رائعة على الجهة اليسرى، ثم عرضية قابلها رياض محرز بتصويبة سكنت شباك كينيا.

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بن ناصر (21 سنة) يلعب لفريق إمبولي الإيطالي منذ عام 2018 قادما من ناشئين أرسنال الإنجليزي.

وصرّح بن ناصر "فخور بحصولي على الجائزة، ولكن الأهم كان تحقيق الانتصار لبلادي".

وأضاف "اللاعبون كانوا مركزين جدا قبل المباراة، واستعدينا لها بشكل جيد".

وأتم "سعيد جدا بثقة المدير الفني والذي دعمني بقوة في هذه المباراة، والفوز سيكون داعما لنا في المباريات المقبلة".

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة، رفقة المنتخب السنغالي مع نهاية الجولة الأولى.

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