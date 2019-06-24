ثعالب الجزائر تنطلق.. فليحذر الجميع

الإثنين، 24 يونيو 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

الجزائر - كينيا

انطلقت ثعالب الجزائر في ملعب الدفاع الجوي لتقضي على كينيا وتُحذر الجميع في أمم إفريقيا 2019.

منتخب الجزائر انتصر على منتخب كينيا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في أمم إفريقيا.

ثنائية الجزائر جاءت في الشوط الأول عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

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هدف تقدم الجزائر جاء في الدقيقة 34 من علامة الجزاء عن طريق بغداد بونجاح، قبل أن يسجل محرز الهدف الثاني في الدقيقة 43 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء حولت اتجاهها في المرمى.

وظهر المنتخب الجزائري بشكل جيد جدا وتحديدا في الشوط الأول ولم يعط أي فرصة لمنتخب كينيا في الدخول في أجواء المباراة.

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الثالثة بالتساوي مع منتخب السنغال الذي انتصر بنفس النتيجة أمام تنزانيا.

ويلعب منتخب الجزائر أمام السنغال في قمة نارية منتظرة يوم الخميس في الجولة الثانية من أمم إفريقيا.

طوفان جزائري

بخط هجومي ناري مكون من بغداد بونجاح ورياض محرز ويوسف البلايلي وسفيان فيجولي.

ولم يعط المنتخب الجزائري أي فرصة لمنتخب كينيا للدخول في أجواء المباراة، ليبدأ مبكرا الضغط على مرماهم.

بغداد بونجاح هدد مرمى كينيا، تلاه رياض محرز ويوسف البلايلي ولكن الشباك لم تهتز.

وفي الدقيقة 33 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الجزائر بعد تدخل من مدافع كينيا على يوسف العطال لاعب الجزائر.

ونجح بغداد بونجاح في تسديد الركلة بنجاح، معلنا عن الهدف الأول للجزائر في بطولة أمم إفريقيا 2019.

منتخب الجزائر لم يتراجع بعد الهدف ليواصل ضغطه بهدف إنهاء المباراة مبكرا.

الضغط استمر والنتيجة كانت هز الشباك من جديد.

النجم رياض محرز يسجل الثاني لـ الجزائر في مرمى كينيا.

محرز استغل عرضية أرضية من إسماعيل بن ناصر ليسدد في الشباك بمساعدة من المدافع عبود عمر في الدقيقة 44.

شوط أول ناري لـ الجزائر أمام كينيا.

الشوط الثاني

طوفان الجزائر استمر مع مرمى كينيا وتواصلت الفرص الخطيرة عن طريق محرز وبغداد بونجاح.

منتخب كينيا لم يُشكل أي خطورة على مرمى رايس مبولحي، وواصل المنتخب الجزائري سيطرته على المباراة.

سيطرة الجزائر وصلت نسبتها 63% مقابل 37% مع مرور ساعة من الملعب.

التغيير الأول من جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر جاء في الدقيقة 70 بخروج عدلان قديورة مشاركة مهدي عبيد.

بعدها شارك ياسين إبراهيمي بدلا من يوسف البلايلي في الدقيقة 74.

قبل أن يُنهي جمال بلماضي تغييراته بخروج بغداد بونجاح في الدقيقة 80.

وشارك أندي دولور مهاجم مونبيليه الفرنسي لأول مرة بقميص الجزائر.

الظهور الأول لمنتخب كينيا داخل منطقة جزاء الجزائر بخطورة جاء في الدقيقة 84 ولكن الشباك لم تهتز.

واحتسب حكم المباراة 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع لم تشهد أي جديد.

الجزائر تنتصر.

مصر 2019 الجزائر كينيا

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