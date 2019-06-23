كوبا أمريكا - حالات التأهل لربع النهائي.. باراجواي تنتظر هدية ومباراة وحيدة محدد طرفيها

ضمن منتخب الأرجنتين التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على قطر بثنائية نظيفة. (من هنا)

وبعد الصعود كثاني المجموعة يواجه المنتخب الأرجنتيني الجمعة المقبل ثاني المجموعة الأولى منتخب فنزويلا، وتلك هي المباراة الوحيدة المحدد طرفيها حتى الآن قبل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة.

تختتم غدا الاثنين مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا ويتبقى تحديد مركز منتخبي أوروجواي وتشيلي والصاعد كافضل ثالث بجوار بيرو.

تأهل منتخب البرازيل متصدر المجموعة الأولى وينتظر ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة، كما تأهل فنزويلا ثانيا ليواجه الأرجنتين.

أما منتخب بيرو ثالث المجموعة الأولى فينتظر متصدر المجموعة الثالثة بين تشيلي وأوروجواي.

وأخيرا يواجه منتخب كولومبيا متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الثالثة بين تشيلي وأوروجواي.





































المجموعة الثالثة:

تشيلي: يكفي حامل لقب كوبا أمريكا التعادل أمام أوروجواي من أجل التأهل كمتصدر المجموعة ومواجهة بيرو ثالث المجموعة الأولى.

أوروجواي: لا بديل عن الفوز من أجل خطف صدارة المجموعة ومواجهة بيرو في ربع النهائي.

*ثاني المجموعة يواجه كولومبيا كما تم الإشارة سابقا*

ثالث المجموعة: لا بديل عن الفوز بين اليابان والإكوادور من أجل التأهل لربع النهائي متفوقا على باراجواي ثالث المجموعة الثانية.

فوز اليابان يرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما فوز الإكوادور يرفع رصيده إلى 3 نقاط ويؤهله لمواجهة البرازيل.

باراجواي: ينتظر منتخب باراجواي هدية بتعادل اليابان والإكوادور من أجل التأهل كأفضل ثالث بعد التساوي مع اليابان في النقاط.

لكن فارق الأهداف في صالح منتخب باراجواي (-1) بينما اليابان فارق الأهداف (-4).

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