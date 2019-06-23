كوبا أمريكا - حالات التأهل لربع النهائي.. باراجواي تنتظر هدية ومباراة وحيدة محدد طرفيها

الأحد، 23 يونيو 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين

ضمن منتخب الأرجنتين التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على قطر بثنائية نظيفة. (من هنا)

وبعد الصعود كثاني المجموعة يواجه المنتخب الأرجنتيني الجمعة المقبل ثاني المجموعة الأولى منتخب فنزويلا، وتلك هي المباراة الوحيدة المحدد طرفيها حتى الآن قبل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة.

تختتم غدا الاثنين مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا ويتبقى تحديد مركز منتخبي أوروجواي وتشيلي والصاعد كافضل ثالث بجوار بيرو.

أخبار متعلقة

الأرجنتين تهزم قطر وتتأهل لربع نهائي كوبا أمريكا.. وبارجواي تخسر من كولومبيا انتهت كوبا أمريكا - الأرجنتين (2) قطر (0).. باراجواي (0) كولومبيا (1) التانجو يتأهل بالفيديو - البرازيل تسحق بيرو.. وفنزويلا تلحق بها في ربع نهائي كوبا أمريكا انتهت كوبا أمريكا - البرازيل 5 بيرو 0.. بوليفيا 1 فنزويلا 3

تأهل منتخب البرازيل متصدر المجموعة الأولى وينتظر ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة، كما تأهل فنزويلا ثانيا ليواجه الأرجنتين.

أما منتخب بيرو ثالث المجموعة الأولى فينتظر متصدر المجموعة الثالثة بين تشيلي وأوروجواي.

وأخيرا يواجه منتخب كولومبيا متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الثالثة بين تشيلي وأوروجواي.

المجموعة الثالثة:

تشيلي: يكفي حامل لقب كوبا أمريكا التعادل أمام أوروجواي من أجل التأهل كمتصدر المجموعة ومواجهة بيرو ثالث المجموعة الأولى.

أوروجواي: لا بديل عن الفوز من أجل خطف صدارة المجموعة ومواجهة بيرو في ربع النهائي.

*ثاني المجموعة يواجه كولومبيا كما تم الإشارة سابقا*

ثالث المجموعة: لا بديل عن الفوز بين اليابان والإكوادور من أجل التأهل لربع النهائي متفوقا على باراجواي ثالث المجموعة الثانية.

فوز اليابان يرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما فوز الإكوادور يرفع رصيده إلى 3 نقاط ويؤهله لمواجهة البرازيل.

باراجواي: ينتظر منتخب باراجواي هدية بتعادل اليابان والإكوادور من أجل التأهل كأفضل ثالث بعد التساوي مع اليابان في النقاط.

لكن فارق الأهداف في صالح منتخب باراجواي (-1) بينما اليابان فارق الأهداف (-4).

اقرأ أيضا:

أسود السنغال تظهر أنيابها لتنزانيا

منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة "سحب هواتف اللاعبين"

فيديو في الجول – بين تتويجات وانتصارت تاريخية.. أسعد لحظات المنتخب في أمم إفريقيا

بالفيديو - ساسي: أمم إفريقيا مقامة في بلادي.. وتسعدني أوصاف المصريين

جيرالدو: تنظيم أمم إفريقيا رائع.. ونسعى للذهاب بعيدا في البطولة

الأهلي لـ في الجول: معسكر الفريق في إليكانتي بمقر تجهيز السنغال لأمم إفريقيا

كوبا أمريكا الأرجنتين باراجواي الإكوادور

نرشح لكم

أخر الأخبار

بي بي سي: مانسشتر يونايتد يتوصل لاتفاق مع كريستال بالاس لضم بيساكا 4 دقيقة | أوروبا
استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر 28 دقيقة | مصر 2019
الأهلي يكشف جديد إصابة إكرامي وعلي لطفي 47 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب كينيا: نسعى لتحقيق مفاجأة في البطولة مثل أوغندا 48 دقيقة | مصر 2019
مؤتمر بلماضي: الجزائر ليس منتخب محرز.. ومواجهة السنغال ليست مصيرية 56 دقيقة | مصر 2019
رئيس هيئة استاد القاهرة يحدد موعد فتح الأبواب لاستقبال الجماهير لمباراتي اليوم 59 دقيقة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 2 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات 3 اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب 4 بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"

قد ينال إعجابك