لاعب منتخب بوروندى يغادر المستشفى بعد علاجه من التهاب حاد

الأحد، 23 يونيو 2019 - 22:42

كتب : عاطف شادي

منتخب بوروندي

غادر أوميسيه محمد مهاجم منتخب بوروندي المستشفى مساء اليوم الأحد، بعدما انتقل إليها في وقت سابق من اليوم بعد إصابته بحالة إعياء بسبب ارتفاع درجة حرارته.

وخضع اللاعب للفحوصات تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور علاء عثمان، ورئيس اللجنة الطبية العامة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الدكتور محمد سلطان، ورئيس اللجنة الطبية بالإسكندرية الدكتور علاء رشاد.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بالتهاب حاد أدى إلى ارتفاع درجة حرارته قبل أن تتخذ اللجنة الطبية بمجموعة الإسكندرية الإجراءات اللازمة.

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وخسر منتخب بوروندي أولى مبارياته في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019 أمام نيجيريا بهدف دون رد.

ويقع منتخب بوروندي في المجموعة الثانية للبطولة بجانب نيجيريا ومدغشقر وغينيا، وتقام مباريات هذه المجموعة في استاد الإسكندرية.

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