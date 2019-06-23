أسامة نبيه: تريزيجيه الأفضل ضد زيمبابوي.. مستوى أوغندا ليس مفاجأة

أبدى أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر رضاه عن أداء الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على زيمبابوي 1-0 مساء الجمعة في افتتاح كأس الأمم الإفريقية.

وصرح نبيه عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090 "أداء المنتخب أمام زيمبابوي طبيعي، مباريات الافتتاح دائما ما تكون في نفس المستوى كما يجب ألا نغفل أن اللاعبين لأول مرة يخوضون مباراة وسط حضور جماهيري غفير في مصر منذ مباراة الكونغو التي صعدت بنا لكأس العالم".

وأضاف "أثق أن المستوى الفني سيزيد مع الوقت، ومجموعة مصر ستجهز الفريق لمرحلة الأدوار الإقصائية، والتشكيل الذي بدأ به المنتخب يضم نفس القوام الذي اعتمد عليه هيكتور كوبر باستثناء لاعب واحد فقط".

وأشار المدرب العام السابق للمنتخب "محمود حسن (تريزيجيه) كان أفضل لاعب بصفوف المنتخب في المباراة الأولى، كما أدى طارق حامد ومحمود علاء برجولة كبيرة".

وواصل أسامة نبيه تصريحاته "بداية كأس الأمم ساخنة، رأينا منتخبات تحقق مفاجآت كبيرة وتؤدي بقوة مثل بوروندي ومدغشقر وسعت للتأكيد أنها لن تكون لقمة سائغة".

وأتم "ولا أعتبر فوز أوغندا على الكونغو الديموقراطية مفاجأة، لأنني أكدت منذ فترة أن المنتخب الأوغندي قوي وكان منافسنا الأول في مجموعة تصفيات كأس العالم، أما الفريق الكونغولي أحذر أنه سيظهر بشكل مختلف تماما في مباراته ضد مصر، رغم كم الأخطاء الفنية التي ارتكبها أمام أوغندا إلا أنه يجيد اللعب ضد منتخبات شمال إفريقيا".

وانتصر منتخب مصر على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في افتتاح مشوار الفراعنة في أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق هدف عن منتخب أوغندا الذي انتصر على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءً الأربعاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من أمم إفريقيا.

بينما يلعب منتخب أوغندا أمام منتخب زيمبابوي في السابعة مساءً يوم الأربعاء.

ويمكنك اختيار تشكيل مصر أمام الكونغو الديمقراطية من هنا

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