جهاد جريشة: استقبلت رفع إيقافي مثل خبر اختياري لكأس العالم 2018

تحدث الحكم المصري جهاد جريشة عقب قرار رفع إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مشيرا إلى "استقبلت الخبر مثل استقبالي لخبر ترشيحي لإدارة مباريات في كأس العالم 2018".

جريشة أوقف من قبل كاف لمدة 6 أشهر في أعقاب إدارته للقاء الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن كاف عاد ورفع الإيقاف، حسبما أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. (طالع التفاصيل)

وقال جهاد جريشة: "في البداية أود توجيه الشكر لـ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد على وقوفه بجانبي ومساندتي منذ يوم إيقافي وحتى يوم رفع الإيقاف. أبو ريدة ساندني هو وأحمد شوبير وعصام عبد الفتاح وأخبروني بضرورة التركيز في التدريبات وعدم الالتفات لأي أمور أخرى".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "استقبلت القرار مثل استقبالي لخبر تواجدي في كأس العالم 2018. بطولة أمم إفريقيا ستكون البطولة الخامسة لي ولكنها ستكون الأهم في مسيرتي".

وأوضح "كل الأحداث التي حدثت قبل البطولة تجعلها الأهم في مسيرتي ولدي الإصرار الكبير لتقديم بطولة جيدة جدا".

وعن لقاء الأزمة بين الوداد والترجي، قال جريشة "أخبرت نفسي بعد اللقاء بأن تلك المباراة هي الأفضل لي في آخر 4 سنوات".

وأردف "ولكن في النهاية أنا احترم الاتحاد الإفريقي وهو طريقي للاتحاد الدولي. صفحة الإيقاف انطوت الآن".

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

وبعد المباراة، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي "كاف" ضد جريشة اعتراضا على القرارات التي اتخذها. ( اقرأ التفاصيل )

كما خاطب نادي الترجي، كاف لإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها 3 من لاعبيه هم شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية، حتى يكونوا متاحين لخوض مواجهة الإياب في رادس.( اقرأ أكثر )

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي كان قد قال سابقا إنه لم يتردد لحظة عندما تيقن أنه أخطأ (طالع التفاصيل).

وجريشة كان قد أوضح اندهاشه من قرار إيقافه واصفا إياه بـ"الظلم البيّن" ومشيرا إلى أن أعضاء لجنة الحكام الإفريقية هنأوه على أدائه" (طالع التصريحات).

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