خاص نادر السيد يتوقع لـ في الجول إقصاء مصر من المربع الذهبي.. والبطل مفاجأة

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 16:52

كتب : أحمد العريان

نادر السيد

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.com مشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع نادر السيد حارس منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق الذي توقع مفاجأة مدوية في نصف النهائي، واختار بطل القارة.

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شاهد اختيارات نادر السيد لمشوار البطولة.

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