"سنعود مجددا لغزو الكرة العالمية".. كل ما تريد معرفته عن كوبا أمريكا 2019

"سنعود مجددا لغزو الكرة العالمية" أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية قبل افتتاح كوبا أمريكا 2019.

رئيس كونميبول أكمل خلال اجتماع مندوبي المنتخبات العشرة اللاتينية على ضوء افتتاح البطولة قائلا: "ستكون تلك أفضل بطولة في تاريخ كوبا أمريكا لنثبت للعالم أننا نمتلك الأفضل".

"نحن نمثل طريقة فريدة للعيش في عالم كرة القدم، وهي رياضة تمثل شغفنا، فخر لتمثيل ماضينا، وبثقة في مستقبلنا".

تعيش أمريكا الجنوبية وتتنفس كرة القدم ولا عجب إذا عرفت أن كوبا أمريكا أقيمت وستقام بين 2015 و2020، 4 مرات في حين أقيمت فقط بطولتين لكأس آسيا ومثلها لليورو و3 لكأس الأمم الإفريقية.

النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا تشهد العديد من المتغيرات القوية كونها البطولة القارية الوحيدة التي احتفلت بمرور أكثر من 100 عام على النسخة الأولى في حين أن أوروبا مثلا ستحتفل الصيف المقبل بمرور 60 عاما على النسخة الأولى.

ولأن إنجلترا هي مهد كرة القدم ستستضيف نصف نهائي ونهائي يورو 2020، فإن البرازيل منبع المهارة والسحر الكروي تستضيف بطولة كوبا أمريكا في نسختها الـ46 والمرة الخامسة في تاريخها بعد 30 عاما.

FilGoal.com ينقل لكم كل ما تريدون معرفته عن النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا 2019.

نظام البطولة

كوبا أمريكا 2019 تضم كالمعتاد 12 منتخبا يتم تقسيمها على 3 مجموعات، يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي.

ويتأهل 2 من أصحاب المركز الثالث ليصبح عدد المتـأهلين 8 لتبدأ مرحلة ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

المجموعة الأولى: البرازيل (المستضيف) – بوليفيا – بيرو – فنزويلا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين – كولومبيا – باراجواي – قطر.

المجموعة الثالثة: أوروجواي – تشيلي (حامل اللقب) – اليابان – الإكوادور.

حال تعادل فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء لفارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة.

إذا ظلا متساويان يتم الانتقال لنتيجة المواجهة المباشرة ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة ثم الأهداف المسجلة في الأهداف المباشرة.

إذا حل التعادل يتم الانتقال لقوانين اللعب النظيف ومن ثم قرعة.

الدعوات

الولايات المتحدة الأمريكية طلبت استضافة كوبا أمريكا مجددا وإقامتها بعدد دول يصل إلى 16 (10 من أمريكا الجنوبية و6 من الشمالية) إلا أن اتحاد أمريكا الجنوبية رفض من أجل الحفاظ على الأرث اللاتيني.

أمريكا الجنوبية تضم 10 منتخبات وتقدم دعوة لمنتخبين بدءا من نسخة 1993 ولأول مرة تشارك قطر كأول منتخب عربي وتاسع منتخب تتم دعوته للمشاركة وكذلك اليابان التي تشارك للمرة الثانية.

لمعرفة أسباب مشاركة قطر واليابان في كوبا أمريكا وماذا قدمت المنتخبات المدعوة سابقا (من هنا).

تاريخ وأرقام البطولة

أوروجواي أكثر منتخب تُوج باللقب برصيد 15 لقبا يليها الأرجنتين برصيد 14 ثم البرازيل 8.

منتخبان فقط هما من فشلا في الفوز بكوبا أمريكا هم (الإكوادور وفنزويلا).

4 مدربين نجحوا في تحقيق لقب كوبا أمريكا كلاعب وكمدرب بتقاسم برازيلي أوروجوياني (من هنا).

الأرجنتين أكثر من استضاف البطولة برصيد 9 مرات آخرها 2011، وأوروجواي وتشيلي برصيد 7 مرات، ثم بيرو برصيد 6 مرات استضافت فيها اللقب القاري.

أقيمت البطولة 3 مرات فقط في أكثر من بلد بنظام مباريات الذهاب والإياب أعوام 1975 و1979 و1983.

البرازيلي زيزينيو والأرجنتيني نوربرتو مينديز هما الهدافين التاريخين لكوبا أمريكا برصيد 17 هدفا لكل لاعب، تشيلي هي حامل اللقب في آخر نسختين 2015 و2016 وتتطلع للفوز بلقب ثالث على التوالي (طالع أبرز الأرقام المنتظر تحطيمها في نسخة 2019).

المكسيك تغيب لأول مرة عن المشاركة في كوبا أمريكا منذ 1993 في البطولة الحالية بسبب تعارضها مع بطولة الكأس الذهبية (لقارة أمريكا الشمالية).

20 مرة نجحت الدولة المستضيفة الفوز باللقب سابقا منها 4 مرات للبرازيل من أصل 8 ألقاب في جعبة بلاد السامبا.

البرازيل حققت اللقب في جميع النسخ التي استضافت فيها البطولة ثم حققت آخر 4 ألقاب خارج البلاد.

أوروجواي شاركت في 43 نسخة من أصل 45 كأكثر المشاركين يليها الأرجنتين شاركت في 41 بطولة.

الأرجنتين حققت الفوز في 120 مباراة والأكثر خسارة هي تشيلي برصيد 83 مباراة.

باراجواي هي أكثر منتخب انتهت مبارياته بالتعادل برصيد 39 مباراة.

البطولة الحالية تضم 6 لاعبين هم الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاهم (ليونيل ميسي الأرجنتين – لويس سواريز أوروجواي – سالمون روندون فنزويلا – باولو جيريرو بيرو – راداميل فالكاو كولومبيا – أليكسيس سانشيز تشيلي).

الملاعب

لا عجب في أن البرازيل من أفضل الدول في العالم والقارة اللاتينية لاستضافة الأحداث الرياضية خصوصا في السنوات الأخيرة.

بلاد السامبا استضافت كأس العالم للقارات 2013، كأس العالم 2014، ثم أولمبياد ريو 2016، وكان من المفترض أن تستضيف كوبا أمريكا في 2015 لكنها فضلت المبادلة مع تشيلي لتحصل على حق ضيافة نسخة 2019.

5 مدن و6 ملاعب تستضيف البطولة القارية التي تضم 26 مباراة وهي:

مدينة ريو دي جانيرو - ملعب ماراكانا: يتسع لـ74 ألفا ويستضيف المباراة النهائية.

مدينة ساو باولو – ملعب مورامبي: يتسع لـ67 ألفا ويستضيف المباراة الافتتاحية.

مدينة ساو باولو – أرينا كورنثيانز: يتسع لـ49 ألفا ويستضيف مباراة المركز الثالث والرابع.

مدينة بيلو هوريزونتي – ستاديو مينيراو: يتسع لـ58 ألفا.

مدينة بورتو أليجري – أرينا دو جريميو: يتسع لـ55 ألفا.

مدينة سلفادور – أرينا فونتي نوفا: يتسع لـ52 ألفا.

حكام البطولة

23 حكما يتواجد في كوبا أمريكا 2019 أبرزهم الأرجنتيني نستور بيتانا الذي أدار افتتاح ونهائي كأس العالم 2018، وسيدير المباراة الافتتاحية بين البرازيل وبوليفيا.

وسيتم الاعتماد على تقنية الفيديو "VAR" لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا.

شعار البطولة والأغنية الرسمية

تميمة البطولة تدعى "زيزيتو" نسبة إلى زيزينيو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 17 هدفا.

وتأتي على شكل حيوان "كابيبارا" وهو حيوان من القوارض ويُعرف عنه أنه صديق للحيوانات.

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شعار البطولة هو "Vibra o Continente" أي "نهز القارة" بالبرتغالية.

جاءت أغنية البطولة الرسمية بنفس الاسم من شعار البطولة من غناء "ليو سانتانا وكارول جي".

قوائم اللاعبين

يعد البرازيلي نيمار من أهم الغائبين عن البطولة بعد تعرضه للإصابة في الكاحل بودية قطر، فيما لم يتم استدعاء المهاجم ماورو إيكاردي لقائمة الأرجنتين.

قيمة جميع اللاعبين السوقية تقدر بـ2.820 مليار يورو وبالطبع الأرجنتيني ليونيل ميسي الأغلي بـ150 مليون يورو يليه البرازيلي فيليبي كوتينيو بقيمة 90 مليون يورو.

المنتخب القطري هو الوحيد الذي يشارك بقائمة كاملة من اللاعبين المحليين.

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الفريق الأكثر تمثيلا بعدد لاعبين هو السد القطري برصيد 9 يليه كلوب أمريكا المكسيكي والدحيل القطري برصيد 7 لاعبين ثم باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد 6 لاعبين.

أما الدوري المكسيكي يضم أكثر لاعبين متواجدين في البطولة برصيد 27 ثم الدوري القطري برصيد 25 لاعبا متفوقا على الدوري الإسباني 24 والإنجليزي 22.

الياباني تاكيفوسا كوبو هو أصغر لاعب يشارك في البطولة بعمر 18 عاما من مواليد عام 2001.

بينما يعد الحارس الياباني إيجي كاواشيما هو الأكبر في البطولة عمرا بسن الـ36 عاما متفوقا بفارق 5 أيام على حارس أوروجواي مارتن سليفا.

11 لاعبا فقط هم من حققوا لقب بقميص تشيلي في النسخة المئوية ويشاركون في 2019 هم (ماورويسو إيسلا - جونزالو خارا - خوان بوسيجور -جاري ميديل - إيكر بوليجار - خوزيه فونزاليدا - أرتورو فيدال - تشارلز أرانجويز - أدواردو فارجاس - أليكسيس سانشيز - نيكولاس كاستييو).

الجوائز المالية

وفقا لبعض التقارير فأن الجوائز المالية لكوبا أمريكا 2019 ستكون كالآتي:

البطل: 6.5 مليون دولار

الوصيف: 3.5 مليون دولار

المركز الثالث: 3 مليون دولار

المركز الرابع: 2.5 مليون دولار

المتأهلين لربع النهائي: 1.5 مليون دولار

الكأس

تبرعت وزارة الخارجية الأرجنتينية عام 1910 بكأس كوبا أمريكا التي أقيمت لأول مرة احتفالا بثورة مايو (التفاصيل من هنا).

النسخة الأولى والحالية من كأس كوبا أمريكا تم شراءها من متجر مجوهرات في بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين عام 1916 مقابل 3000 فرنك سويسري.

تزن 9 كيلوجراما ويصل طولها إلى 77 سنتيمتر وتحتوي على 3 أدوار خشبية يوضع عليها حاملي اللقب.

في عام 2016 تم تصميم كأس خاصة باسم "كأس المئوية" بمناسبة مرور 100 عام على إقامة البطولة والذي حققته تشيلي وتحتفظ به.

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