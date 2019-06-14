مفاجأة من العيار الثقيل.. رئيس الوداد: نرفض قرار الكاف بإعادة نهائي إفريقيا

فجر سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن رفض ناديه قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بخصوص إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد لـ"ظروف أمنية". (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الوداد: "نرفض قرار الاتحاد الإفريقي الخاص بإعادة لقاء الفريق أمام الترجي التونسي".

وأضاف في تصريحاته مع وكالة (فرانس برس) الفرنسية والتي نقلتها (الصباح وهسبورت) "القانون واضح في هذه الحالة. يجب أن يُعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب".

وواصل "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا. أما قرار إعادة المباراة فلن يرفع عنا الضرر".

وكشف "قررنا التقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كافة الشروط الأمنية داخل الملعب".

وأشار رئيس النادي إلى "النادي أوكل محامين ووضع ملف الاعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها".

ماذا حدث؟

توج الترجي التونسي بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعدما بدا أنه انسحاب للوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

أفراد الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

خليل شمام قائد الترجي ذكر في حديثه لـ beIN Sports أن الحكم جاساما أبلغه وقائد الوداد قبل المباراة، بوجود عطل في تقنية الفيديو سيمنع استخدامها، لكن قائد الفريق المغربي لم يفهم لغة الحكم وفقا للظهير التونسي.(طالع التفاصيل)

بعدها أعلن الاتحاد الإفريقي عن عقده لاجتماع طارئ للجنة التنفيذية، على خلفية أحداث مباراة الترجي والوداد.

ثم أجل الكاف إعلان حل أو قرارات بعد أزمة الترجي التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأربعاء حينما صدر القرار.

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