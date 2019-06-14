أجيري: مواجهة تنزانيا كانت متكافئة.. استفدنا من سلاح العرضيات

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 00:39

كتب : FilGoal

دونجا - مصر - تنزانيا

وصف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مواجهة المنتخب الودية أمام تنزانيا بـ"المتكافئة".

منتخب مصر انتصر على تنزانيا بهدف مقابل لا شيء عن طريق أحمد المحمدي في لقاء ودي ضمن استعدادات أمم إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال أجيري: "لاعبو المنتخب قدموا مباراة جيدة. المباراة كانت متكافئة لحد كبير أمام تنزانيا".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "حاولنا الوصول لمرمى تنزانيا عن طريق العرضيات ونجحنا في فعل ذلك".

وأردف "بكل تأكيد كنا نرغب في زيادة عدد الأهداف ولكنني راض عن الأداء".

وواصل "استفدنا بشكل جيد من المباراة بتجربة أكثر من لاعب، وأود أن أشكرهم جميعا على الالتزام بتنفيذ التعليمات".

وتابع "المنتخبان قدما كرة سريعة في المباراة. منتخب تنزانيا يعد منتخبا جيدا ويمتلك مجموعة من اللاعبين الجيدين وأتمنى لهم التوفيق".

وأتم "حارس مرمى تنزانيا يستحق الإشادة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا يوم الأحد في الودية الأخيرة قبل انطلاق أمم إفريقيا.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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