سلبية الانتصار 1-0 وهدف المحمدي في أبرز أرقام تحققت من انتصار مصر على تنزانيا

انتصر المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء أمام تنزانيا. فماذا تحقق من أرقام في المباراة؟

منتخب مصر واجه منتخب تنزانيا يوم الخميس في مباراة ودية أقيمت على ملعب برج العرب.

هدف المنتخب الوحيد جاء عن طريق أحمد المحمدي من رأسية قوية في الدقيقة 64 من عرضية أحمد أيمن "منصور".

ويلعب المنتخب أمام غينيا يوم الأحد المقبل في آخر الاستعدادات لأمم إفريقيا.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت من انتصار الفراعنة على تنزانيا..

** المحمدي وصل لهدفه الدولي الرابع بقميص المنتخب من بينهم هدفين في ولاية خافيير أجيري.

مع أجيري، سجل المحمدي مرتين وصنع 3 مرات.

** أحمد أيمن منصور صنع أولى أهدافه بقميص منتخب مصر بعدما أرسل عرضية حولها المحمدي في الشباك.

** المنتخب المصري حقق انتصاره الـ 12 على حساب منتخب تنزانيا من أصل 13 مرة.

ولم يعرف المنتخب المصري طعم الخسارة نهائيا وهز شباك تنزانيا 51 مرة واهتزت شباكه 11 مرة.

** الانتصار بفارق هدف واحد أمام تنزانيا هو الأمر الذي يحدث لثالث مرة في تاريخ مواجهات المنتخبين.

في مارس 1980 فاز المنتخب المصري 2-1 على تنزانيا. وفي أبريل 1995 انتصر المنتخب 2-1 أمام تنزانيا. والآن في 13 يونيو 2019 المنتخب يفوز بفارق هدف ولكن دون أن تهتز شباكه.

** انتصار مصر على تنزانيا بهدف مقابل لا شيء هو أقل الانتصارات للمنتخب تحت قيادة أجيري.

مع أجيري، لعب الفراعنة 6 مباريات – قبل لقاء تنزانيا – وفاز في 4 مرات وتعادل مرة وخسر مرة، وأقل الانتصارات كان بفارق هدفين أمام إي سواتيني.

واليوم في لقاء المنتخب السابع مع أجيري، انتصر الفراعنة بأقل نتيجة في ولاية المدرب المكسيكي.

منتخب مصر سيواجه منتخب زيمبابوي في الـ 21 من شهر يونيو المقبل في العاشرة مساءً في افتتاح أمم إفريقيا.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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