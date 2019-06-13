أرقام في الجول - مصر ضد تنزانيا.. أطراف نشيطة ومحاولات كثيرة دون خطورة

محاولات عديدة على المرمى أغلبها بعيدا عن القائمين والعارضة.. أطراف نشيطة وعرضيات متكررة غير مكتملة في أبرز أرقام مواجهة مصر وتنزانيا.

منتخب مصر فاز على تنزانيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأولى ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

هدف بضربة رأسية من أحمد المحمدي وعرضية أرسلها أحمد أيمن منصور منح الفراعنة الفوز على تنزانيا في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز أرقام منتخب مصر في المباراة.

انهى منتخب مصر المباراة مستحوذا على الكرة بنسبة 74% مقابل 26% للضيوف.

لاعبو منتخب مصر تبادلوا تمرير الكرة بينهم 639 مرة منهم 596 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح 93%.

أما التمريرات الطويلة كانت 41 منهم 26 صحيح بنسبة نجاح 63%.

الجانب الأبرز في المباراة لمنتخب مصر هو نشاط الأطراف التي نتج عنها إرسال الكثير من العرضيات.

أرسل لاعبو منتخب مصر طوال المباراة 30 كرة عرضية منهم 11 فقط بشكل صحيح وتسببت واحدة منهم في الهدف الذي سجله أحمد المحمدي.

أكثر اللاعبين من منتخب مصر إرسالا للعرضيات الظهير الأيمن أحمد المحمدي الذي لعب 8 عرضيات منهم 3 صحيح و5 غير مكتملين.

يأتي بعده عبد الله السعيد وأرسل 7 عرضيات منهم 3 مكتملين بشكل صحيح و4 غير مكتملين.

ثم وليد سليمان وأيمن أشرف ولكلاهما 4 عرضيات، وأحمد أيمن منصور وعمرو وردة بـ3 عرضيات.

هدد لاعبو مصر مرمى تنزانيا 25 مرة، منهم 6 محاولات فقط بين القائمين والعارضة.

أكثر لاعبو منتخب مصر تسديدا على مرمى تنزانيا هو وليد سليمان الذي حاول 5 مرات منهم واحدة فقط بين القائمين والعارضة.

يأتي بعده أحمد علي وعبد الله السعيد وعمرو وردة بـ4 محاولات لكل منهم.

وأخيرا أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بمحاولتين.

منتخب مصر يخوض المباراة الودية الثانية استعدادا للبطولة يوم الأحد المقبل ضد غينيا.

ويفتتح الفراعنة بطولة أمم إفريقيا يوم 19 يونيو الجاري بمواجهة زيمبابوي بملعب القاهرة الدولي.

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