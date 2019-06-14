هاني رمزي: تجربة تنزانيا متوسطة.. و5 سلبيات في المباراة

الجمعة، 14 يونيو 2019 - 00:00

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - مصر - تنزانيا

وصف هاني رمزي المدرب العام للمنتخب المباراة الودية ضد تنزانيا بأنها تجربة متوسطة المستوى.

منتخب مصر فاز على تنزانيا بهدف دون رد في المباراة الودية الأولى ضمن الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

هدف بضربة رأسية من أحمد المحمدي وعرضية أرسلها أحمد أيمن منصور منح الفراعنة الفوز على تنزانيا في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

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وقال رمزي عبر قناة أون سبورت "لن نضحك على انفسنا، إنها مباراة متوسطة المستوى تفوقنا خلالها في الاستحواذ لكن مستوانا تفاوت على مدار الشوطين صعودا وهبوطا، رغم أن المنتخب التنزاني لم يشكل خطورة علينا سوى بفرصة وحيدة".

وأشار "المباراة كانت فرصة جيدة لتجربة أكثر من خطة، بدأنا اللقاء بطريقة ٤-٢-٣-١ ثم تحولنا إلى ٤-٣-٣ و٣-٤-٣ في الشوط الثاني".

وأكمل "لكن الإرهاق البدني ضرب بعض اللاعبين، لذا استبدلنا عمرو وردة واشركنا مروان محسن كمهاجم وهمي ناحية اليسار".

وواصل "هناك عدة سلبيات بلا شك مثل الأداء الدفاعي يجب أن يكون بشكل أفضل، وكذلك خط الوسط وعدم تمركزه وفقدان الكرة بسهولة مما شكل خطورة علينا في المرتدات".

واختتم هاني رمزي "كما أن استحواذنا على الكرة بحاجة لتحسين لتكون معنا أطول فترة ممكنة، وكذلك يجب أن نستغل الكرات الثابتة بشكل أفضل وبشكل عام كانت فرصة جيدة لتجربة عدد كبير من البدلاء، وسيتغير الشكل في ودية غينيا يوم الأحد المقبل".

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